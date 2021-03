Pronostic France Espoirs Danemark Espoirs : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro U21 2021

France Espoirs - Danemark Espoirs : les Bleuets assurent

Pour commencer l'Euro U21, l'équipe de France affronte le Danemark à Szombathely en Hongrie. Pour se qualifier pour ce championnat d'Europe, les Bleuets ont remporté leur groupe en finissant à égalité avec la Suisse. Les joueurs de Sylvain Ripoll doivent leur 1place à une meilleure différence de buts. Auteur d'un parcours quasiment parfait, la France ne s'était inclinée qu'une seule fois face à la Nati. En revanche, les Bleuets ont bien réagi et ont remporté le match retour décisif pour terminer premiers. Cette sélection française regorge de talents puisqu'on retrouve en défense Wesley Fofana, Jules Koundé ou Boubacar Kamara. Au milieu, les Bleuets peuvent compter sur deux éléments passés par France A avec Guendouzi et Eduardo Camavinga. Offensivement, le joueur du Celtic Odsonne Edouard devrait être l'attaquant numéro 1 et sera sans doute entouré du Niçois Amine Gouiri, excellent avec les Aiglons, et de Romain Faivre, qui brille avec Brest. La seule fausse note est venue de Diaby, positif à la Covid, et d'Houssem Aouar, blessé, remplacés respectivement par Laurienté et Claude-Maurice. De son côté, le Danemark s'est qualifié en remportant son groupe devant la Roumanie. Les Vikings sont restés invaincus sur leur parcours en remportant 8 victoires et en signant deux nuls. Les Danois ont fini leur parcours par un nul face aux joueurs des Carpates (1-1) en novembre dernier. Dans cette sélection, on retrouve l'ancien joueur du Borussia Dortmund Jacob Bruun Larsen qui évolue désormais en Belgique à Anderlecht, seule vraie tête d'affiche de cette sélection. La France possède un effectif supérieur à son adversaire, ce qui devrait lui permettre de s'imposer pour ce premier match de l'Euro U21.