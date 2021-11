Pronostic Empoli Genoa : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Empoli éloigne le Genoa

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Empoli - Genoa :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison, Empoli avait remporté la dernière Serie B en dominant notamment la Salernitana et Monza. La formation toscane réalise pour le moment une saison correcte pour une équipe fraîchement arrivée dans l’élite du foot italien. En effet, les hommes d’Andreazzoli se trouvent en 11position avec 7 points d’avance sur le premier relégable. Le club toscan se trouve devant des formations plus expérimentées comme Sassuolo, le Torino ou la Sampdoria. Depuis le départ de la saison, toutes les rencontres d’Empoli se sont terminées avec un vainqueur (5 fois en faveur de la formation toscane et à 6 reprises pour l’adversaire). Hormis contre Venise, Empoli a souvent fait le taf face à des adversaires à sa portée. En effet, les Toscans ont dominé Cagliari, Bologne, la Salernitana, Sassuolo mais aussi la Juventus de Turin, lors du premier passage compliqué de la Vieille Dame cette saison, au début du nouvel exercice. Andrea Pinamonti, le jeune attaquant passé par l’Inter, est le meilleur buteur d’Empoli avec 4 réalisations dont 1 marquée le week-end dernier.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Genoa se trouve en 17position et va devoir de nouveau lutter pour son maintien, comme lors des saisons précédentes. La formation ligurienne s’est montrée solide lors des 7 dernières journées avec seulement deux revers concédés face à la Salernitana et le Torino. En revanche, les Gênois ont accumulé les matchs nuls sur cette même période (5). Avec seulement 2 points d’avance sur la lanterne rouge, le Genoa joue gros lors de cette opposition face au promu Empoli. Pour tenter de ramener des points de ce déplacement en Toscane, le club ligurien ne pourra pas compte sur son attaquant Destro, buteur à 6 reprises, qui s'est blessé ces derniers jours. Solide face à des adversaires à sa portée depuis sa montée en Serie A, Empoli a les armes pour s’imposer face au Genoa et éloigner un adversaire pour le maintien.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Empoli Genoa encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !