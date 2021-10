Pronostic Ecosse Israël : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

L’Ecosse empoche un 4e succès consécutif face à Israël

Présente au dernier championnat d'Europe, l'Ecosse n'était pas parvenue à sortir de son groupe, malgré un excellent match nul face à l'Angleterre. Les Ecossais confirment leur bonne forme actuelle lors des éliminatoires pour le mondial 2022. En effet, les hommes de Steve Clarke occupent la seconde place derrière un Danemark intouchable vainqueur de toutes ses rencontres. Cependant, l'Ecosse doit faire face à la concurrence d'Israël et de l'Autriche pour cette deuxième place, potentiellement qualificative pour des barrages. Avec un point d'avance sur son adversaire principal et 4 sur l'Autriche, la sélection écossaise pourrait réaliser une très belle opération en cas de victoire ce samedi. Les partenaires d'Andy Robertson sont sur une excellente dynamique puisqu'ils viennent de remporter leurs 3 derniers matchs avec des succès face aux Iles Féroé (4-0), la Moldavie (1-0) et l'Autriche (0-1). Dans cette sélection, on retrouve des éléments intéressants comme le jeune Gilmour, l'attaquant de QPR Dykes mais surtout l'excellent McGinn qui a passé un palier à Aston Villa depuis le départ de Grealish.

En face, Israël n'a pas réussi à décrocher son ticket pour l'Euro, battu par... l'Ecosse lors des barrages. Depuis, la sélection israélienne lutte pour accrocher une place pour la prochaine Coupe du Monde. Actuellement, Israël est dans le coup avec une unité de retard sur l'Ecosse. Lors du dernier rassemblement, les Israéliens ont réalisé deux très belles prestations en dominant les Iles Féroé (0-4) et surtout l'Autriche (5-2). Ensuite, Israël a été lourdement battu au Danemark (5-0). Lors des succès obtenus face aux insulaires et contre les Autrichiens, la sélection israélienne a pu compter sur un trio d'attaque de feu, avec Zahavi, Dabbur et Solomon. Pour cette rencontre, l'Ecosse en forme et solide à domicile (7 matchs consécutifs sans défaite) devrait s'imposer face à Israël et faire un grand pas vers la 2place.