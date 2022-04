Pronostic Dunkerque Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens enfonce Dunkerque

La Ligue 2 nous offre une lutte pour le maintien indécise. Parmi les équipes en danger, on retrouve Dunkerque, qui compte actuellement 4 points de retard sur le barragiste, Quevilly Rouen mais aussi sur le duo Valenciennes – Rodez. Les Dunkerquois avaient réussi à se sauver l'an passé en réalisant des coups tout au long de la saison et en finissant forts. Si le maintien est toujours envisageable, les Nordistes n'ont plus le choix et doivent au moins remporter deux rencontres lors des 4 dernières journées pour s'en sortir. La spirale actuelle des hommes de Revelli ne laisse pas présager d'une telle possibilité. En effet, l'USO vient d'enchaîner une sixième défaite de rang face à Ajaccio en milieu de semaine (2-1). Mal partis, les Dunkerquois ont encaissé 2 buts dès le premier quart d'heure face à la meilleure défense du championnat. La réduction du score de Majouga fut anecdotique et cette défaite rapproche Dunkerque un peu plus vers la relégation. Amiens est calé dans le ventre mou du classement avec 8 points d'avance sur le premier relégable. Cet écart devrait être suffisant pour la formation picarde pour conserver sa place en Ligue 2. Les Amiénois avaient pourtant très mal débuté cet exercice se retrouvant rapidement dans la zone de relégation. Le club picard a ensuite su redresser la tête pour se sortir de ce cauchemar. A force d'engranger des points, Amiens est parvenu à s'extirper de la zone rouge pour remonter en milieu de tableau. Costaud lors des dernières semaines, le club picard s'est fait surprendre en milieu de semaine dans son stade de la Licorne par Le Havre (0-2). En déplacement, la bande à Hinschberger a réalisé 9 matchs nuls en 16 rencontres disputées. Sur ses 2 derniers matchs, Amiens a battu Valenciennes, autre mal classé (0-2), et ramené un bon nul de Caen le week-end dernier (1-1). Face à une formation dunkerquoise incapable de gagner depuis plus d'un mois, Amiens devrait accrocher au moins le point du nul dans le Nord de la France.