Pronostic Defensa y Justicia Flamengo : Analyse, cote et pronostic du match de Copa Libertadores

Flamengo va chercher un résultat à Defensa y Justicia

Pour le compte des 8e de finale de la Copa Libertadores, la Defensa reçoit le club brésilien de Flamengo. La formation argentine participe à cette compétition car elle a remporté la saison dernière la Copa Sudamericana (équivalent de l'Europa League) face à Lanus (3-0). Lors de la phase de poule, la Defensa s'est montrée solide, ne concédant qu'une seule défaite face au club brésilien de Palmeiras, ce qui lui a permis de finir en seconde position devant l'Independiente del Valle et l'Universitario de Deportes. Walter Bou, l'attaquant argentin a inscrit 4 buts lors de cette phase de poule et a délivré 2 passes décisives. Son compère de l'attaque Braian Romero s'était lui aussi distingué avec 3 réalisations. Les 2 joueurs offensifs ont inscrit 7 des 11 buts de leur formation lors de la phase de groupe. Le départ de Romero pour River Plate est une grosse perte pour le club argentin, à l'heure d'affronter Flamengo. De plus, les dernières prestations à domicile n'ont pas vraiment été convaincantes avec un seul succès lors des 8 dernières rencontres. De son côté, Flamengo est actuellement engagé dans le championnat brésilien où il occupe la 8e place avec 10 points de retard sur le leader, Palmeiras. Cependant, « Fla » affiche deux matchs de retard sur ses adversaires. Pas au mieux ces dernières semaines avec 3 défaites lors de ses 5 dernières rencontres, le club brésilien a décidé de se séparer de son entraineur Rogerio Ceni, remplacé par Renato Gaucho. Lors de la dernière journée de championnat, Flamengo s'est repris en disposant de Chapecoense (2-1). Pour atteindre les 8e de finale de la Copa Libertarores, les partenaires de Filipe Luis sont restés invaincus lors de la phase de poule. Les Brésiliens se sont montrés très intéressants en déplacement avec des succès obtenus sur le terrain du Velez Sarsfield (2-3) et à Quito (2-3). Dans cette équipe, on retrouve les expérimentés Filipe luis ou Isla, mais aussi quelques connaissances de la Ligue 1, comme l'ancien lillois Thiago Maia. L'un des éléments importants de cette formation est l'uruguayen Giorgian de Arrascaeta, présent avec la Celeste lors de la Copa America. De retour en club, le milieu de terrain a été décisif lors du succès obtenu sur Chapocoense. Habitué à disputer des rencontres de ce niveau, Flamengo devrait être en mesure de s'imposer sur la pelouse de la Defensa.