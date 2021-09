Pronostic Danemark Israël : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Le Danemark intraitable face à Israël

Auteur d'un incroyable Euro, le Danemark s'était hissé en demi-finale face à l'Angleterre, poussé aux prolongations à Wembley. Ce résultat est d'autant plus surprenant que la sélection danoise a dû faire face dès le premier match au malaise cardiaque de son maître à jouer, Christian Eriksen. Sur leur lancée de l'Euro, les Danois réalisent des qualifications pour le Mondial 2022 incroyable. En effet, après 5 journées, les partenaires de Schmeichel ont réalisé un parcours parfait avec 5 succès en autant de rencontres. Les bilans sont impressionnants puisque le Danemark a inscrit 17 buts sans en avoir encaissé le moindre. Avec 5 points d'avance sur son premier poursuivant, la sélection danoise est bien partie pour se qualifier. Ce mardi, les Danois affrontent leur premier poursuivant, Israël, un succès pourrait leur permettre de creuser un avantage décisif dans l'optique de la qualification.

De son côté, Israël n'a pas réussi à se qualifier pour l'Euro, s'inclinant notamment lors des repêchages face à l'Ecosse. Les Israéliens se sont repris lors des qualifications pour le Mondial. En effet, après 5 journées, la sélection israélienne occupe la deuxième place du groupe devant des sélections comme l'Ecosse ou l'Autriche. Lors des deux dernières rencontres, Israël s'est amusé en disposant facilement des Iles Féroé (0-4) puis de l'Autriche (5-2). Le potentiel offensif de cette sélection est très intéressant avec les Zahavi, Dabbur ou Solomon. Ces trois joueurs ont été très performants lors du duel face à l'Autriche. Mais impressionnant dans ces qualifications, à domicile, et auréolé d'une nouvelle stature, le Danemark devrait poursuivre sur sa lancée face à Israël.