Pronostic Clermont Sochaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Clermont confirme face à Sochaux !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Clermont Sochaux chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Clermont Foot Auvergne reçoit Sochaux au stade Gabriel-Montpied dans le cadre de la 28journée de Ligue 2. Les Auvergnats sont sur une excellente dynamique et n’ont perdu qu’une seule fois lors des 14 dernières journées de championnat. Cette bonne série permet à Clermont d’occuper en ce moment la dernière place de barragiste d’accession à seulement 3 points de la deuxième place, occupée par Lens. Les hommes de Gastien vont tout faire pour s’imposer et conserver leur avance sur leur poursuivant havrais (6 points). Le week-end dernier, les partenaires d’Iglesias se déplaçaient à Marcel -Picot pour un match pas simple face à une équipe nancéienne qui perd peu. Dans un match animé avec une expulsion de chaque côté, Clermont a réussi à s’imposer sur un doublé de son attaquant espagnol Gonzalez, arrivé l'été dernier de la réserve de Villarreal. Il compense la moins bonne passe de son buteur autrichien Grbic, muet lors des 5 dernières rencontres.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Sochaux est calé en milieu de tableau avec 34 points. Les Lionceaux possèdent 9 points d’avance sur la relégation et sont trop loin pour jouer les barrages d’accession. Les hommes d’Omar Daf vivent un passage compliqué avec une seule victoire lors des 13 dernières journées de Ligue 2. Sochaux reste par ailleurs sur deux matchs nuls face à Guingamp (1-1) et contre Rodez (1-1). Désireux d’accrocher les barrages et dans une bien meilleure forme, Clermont devrait poursuivre sur sa bonne dynamique et s’imposer face à Sochaux.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Clermont Sochaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !