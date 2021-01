Pronostic Chelsea Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea - Wolverhampton : Les Blues domptent les Wolves

Dans un début d'année très chargé en Angleterre, Chelsea reçoit Wolverhampton dans le cadre de la 20journée de Premier League. Les Blues occupent actuellement la 9place du classement, avec 11 points de retard sur le leader. Avec 250 millions investis lors du dernier mercato, Chelsea est la grosse déception de cette première partie de saison Outre-Manche. L'an passé, avec un effectif réduit, Lampard avait impressionné et permis au club londonien d'accrocher une place dans le Top 4 et de disputer la finale de la FA Cup face à Arsenal. Cette saison, le technicien anglais souffre pour trouver la bonne combinaison. De plus, certaines recrues se montrent décevantes à l'image de Timo Werner ou de Kai Havertz. « Super Franck » continue de les titulariser pour faciliter leur adaptation, mais voit l'écart s'agrandir avec les équipes de tête. De leurs côtés, Tammy Abraham et Olivier Giroud ont souvent fait les frais de ces choix, alors qu'ils se montrent souvent à leur avantage quand ils jouent. L'international anglais vient d'inscrire un triplé face à Luton (3-1) en FA Cup, dans une rencontre marquée par une nouvelle faute de main de Kepa. Conséquence, Lampard a pris la porte ce lundi et Tuchel va le remplacer.

De son côté, Wolverhampton sort de deux excellentes saisons mais rencontre nettement plus de difficultés lors de cet exercice. En effet, les Wolves occupent seulement la 14place avec 10 points d'avance sur la relégation. Ce week-end, les hommes de Nuno Espirito Santo ont connu les pires difficultés pour se défaire de la modeste formation de Chorley en FA Cup (0-1). En Premier League, Wolverhampton reste sur 6 journées sans la moindre victoire. Pour retrouver trace d'un succès, il faut remonter à mi-décembre et la réception de … Chelsea. Lors du match aller, les Blues avaient ouvert le score par Giroud avant de craquer en fin de match face aux Wolves. L'un des tournants de la saison pour Wolverhampton a certainement été la sévère blessure de Raul Jimenez à la tête. Pour compenser l'absence du buteur mexicain, les Wolves ont dans un premier temps rappelé Patrick Cutrone et viennent de recruter le brésilien de la Real Sociedad, Willian José. Pour cette affiche, Chelsea devrait prendre sa revanche sur des Wolves en difficulté ces derniers temps.