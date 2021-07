Pronostic Caen Rodez : Analyse, cote et pronostic du match de Ligue 2

Caen, l’effet Moulin face à Rodez

Annoncé comme l'un des probables candidats à la montée lors de la dernière saison, le Stade Malherbe a au contraire vécu un exercice difficile. En effet, les Normands ont sauvé leur peau lors de la dernière journée de Ligue 2 en dominant une formation clermontoise, assurée de monter, dans les ultimes secondes du match (2-1). Pour redorer le blason caennais, Olivier Pickeu a fait appel à un coach qu'il connait très bien, Stéphane Moulin, puisqu'ils avaient collaboré ensemble à Angers. Le nouvel arrivé avait fait un excellent travail au SCO qu'il avait permis de pérenniser en Ligue 1. Le Stade Malherbe a disputé plusieurs rencontres amicales en préparation de cette échéance de la 1ière journée et s'est montré intéressant en ne concédant qu'une seule défaite, contre les Girondins de Bordeaux. Pour le reste, les Caennais ont notamment signé une très belle victoire face à Nantes (1-0). Concernant les mouvements du mercato, le club normand a consenti aux départs de plusieurs joueurs en fin de contrat comme Bammou, ou Pi. Au rayon des nouveaux joueurs, le lorientais Franklin Wadja est venu garnir l'effectif normand.

De son côté, Rodez va débuter sa troisième saison consécutive en Ligue 2. Le club aveyronnais a dû lutter lors des deux premiers exercices pour se maintenir. Mal partis l'an passé, les hommes de Laurent Peyrelade ont réalisé une seconde partie nettement plus solide, au cours de laquelle ils ont aligné les matchs nuls (19 en 38 journées). Lors de l'intersaison, le club aveyronnais a tenté des paris au niveau du recrutement en s'attachant les services d'Enzo Zidane, du buteur Despres en provenance de Nîmes, ou du milieu de Clermont Rajot. A l'instar de ce qu'il a produit lors de la saison dernière, Rodez n'a pas remporté la moindre rencontre lors des matchs de préparation avec deux nuls contre Nice et Clermont pour deux revers face à Montpellier et Toulouse. Déterminé à réaliser une saison nettement plus convaincante que celle de l'an passé, le Stade Malherbe de Caen devrait se défaire de Rodez, qui reste sur 13 matchs consécutifs (officiels et amicaux) sans la moindre victoire.