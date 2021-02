Pronostic Caen PSG : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Le PSG solide à Caen

Ambitieux lors du mercato estival, le Stade Malherbe de Caen doit se contenter de la 11place de Ligue 2. A défaut de pouvoir se mêler dans la course aux play-offs, les Normands doivent au contraire jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, car Caen ne possède que 7 points d'avance sur la zone de relégation. Les hommes de Pascal Dupraz viennent d'enchaîner 8 journées sans la moindre victoire. Les Caennais restent sur deux matchs nuls face à Valenciennes (1-1) et contre Amiens (0-0). Pour atteindre ce tour de CDF, le Stade Malherbe s'est défait de l'En Avant Guingamp (1-3), mais fait désormais face au grand favori de la compétition, le Paris Saint-Germain.

De son côté, le PSG se rapproche des échéances importantes et notamment de son huitième de finale aller en Ligue des Champions face au FC Barcelone. Le club parisien a connu quelques contre-performances depuis le début de saison, à l'image de sa défaite à Lorient (3-2). En revanche, les Parisiens ont toujours rebondi et viennent de s'imposer face à l'OM dans le Classico (2-0) après avoir battu Nîmes, également sans encaisser de but (3-0). Critiqué par les observateurs, Mbappé a livré l'un de ses meilleurs matchs de la saison, avec un très beau but à la clé. A ses côtés, Mauro Icardi a de nouveau fait valoir son sens du but en inscrivant une réalisation de la nuque. Pour ce tour de Coupe de France et au regard des matchs importants qui arrivent, Pochettino devrait effectuer quelques rotations avec les titularisations de Kean, Bakker, Draxler, Danilo, Rafinha ou Kehrer. Malgré cette probable large revue d'effectif, le PSG reste largement supérieur à son adversaire et devrait s'imposer sans encaisser de but à d'Ornano face à des Caennais très peu offensifs cette saison.