Pronostic Bröndby Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Lyon enchaîne à Bröndby

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Brondby - Lyon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette opposition entre Brondby et l’Olympique Lyonnais met aux prises les deux extrémités du groupe, puisque le club danois est la lanterne rouge tandis que les Rhodaniens dominent facilement cette poule. Champion du Danemark en titre, Brondby a disputé les barrages de la Ligue des Champions, où il s’est incliné face à Salzbourg. Rebasculé en Europa League, le club danois a engrangé deux points lors de ses deux réceptions face au Sparta Prague (0-0) et contre les Glasgow Rangers (1-1). En déplacement, Brondby s’est systématiquement incliné à Lyon (3-0) et aux Rangers (2-0). Sur le plan national, la formation danoise se trouve en 5place avec 7 points de retard sur l’actuel leader, Midtjylland. Avec 10 buts inscrits depuis le début du championnat, l'attaquant norvégien Mikael Uhre est le meilleur buteur de la Superligue danoise. Le Norvégien est en revanche muet en Europa League.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Olympique Lyonnais est impressionnant en Europa League avec un parcours parfait. Les hommes de Peter Bosz ont remporté leurs 4 matchs face aux Glasgow Rangers (0-2), Brondby (3-0) et lors de la double confrontation face au Sparta Prague (3-4 et 3-0). Assuré de la 1place, Lyon veut poursuivre sur son excellente dynamique afin d'engranger de la confiance pour la Ligue 1. De plus, le club rhodanien veut oublier les événements de dimanche dernier lors de la réception de Marseille en Ligue 1, qui n’aura duré que 4 minutes suite à l’arrêt de la rencontre pour un jet de bouteille sur Dimitri Payet. En Ligue 1, Lyon est irrégulier avec des hauts comme lors de son succès face à Lens (2-1) et des bas comme lors de son déplacement à Rennes (4-1) où il avait été surclassé. En pleine confiance en Europa League, Lyon devrait s’imposer au Danemark face à Brondby et préparer idéalement son déplacement à Montpellier en Ligue 1. Même si les titulaires n'ont pas joué dimanche, on peut imaginer que Slimani et Cherki, excellents tous deux pendant la trêve internationale, auront du temps de jeu ce jeudi.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brondby Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !