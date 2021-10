Pronostic Brest Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco et Ben Yedder enchaînent à Brest

En difficultés en fin de saison dernière, Brest a redémarré de la même manière le nouvel exercice. Relégable, Brest n'a toujours pas remporté 1 match après ses 11 premières journées de la saison. Ces derniers temps, les hommes de Michel Der Zakarian ont obtenu deux matchs nuls, un concédé à domicile contre Reims (1-1) et un plus intéressant obtenu à Lille (1-1). Avant cela, Brest avait enchaîné 3 défaites consécutives, et cela sera sans doute difficile d'éviter un nouveau revers face à une équipe de Monaco qui revient bien. la saison passée, l'AS Monaco avait mal redémarré, sans doute perturbé par ses tours préliminaires de Ligue des Champions qui l'ont vu perdre des forces sans pour autant pouvoir rejoindre la compétition. Reversés en Europa League, les Monégasques y font une très belle impression avec 7 points obtenus lors de leurs 3 premiers matchs dans une poule compliquée, et notamment une très belle victoire obtenue il y a 10 jours sur la pelouse du PSV Eindhoven (1-2). En Ligue 1, ça va mieux également avec 4 victoires obtenues sur les 5 dernières journées contre Saint-Etienne (3-1), Clermont (1-3), Bordeaux (3-0), et enfin Montpellier (3-1) dimanche dernier, pour une défaite à Lyon (2-0). Buteur face à Montpellier, Ben Yedder est en grande forme avec 6 buts marqués sur les 6 dernières journées de Ligue 1.