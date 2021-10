Pronostic Besiktas Sporting Lisbonne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Besiktas solide à domicile face au Sporting

Champion de Turquie en titre, Besiktas connait une entame de Ligue des Champions compliquée. En effet, lors des deux premières journées, le club turc s'est incliné à domicile face à Dortmund (1-2), avant d'être battu sur la pelouse de l'Ajax d'Amsterdam avec une équipe décimée (2-0). Cette double confrontation face à un Sporting lui aussi avec 0 point pourrait être crucial pour la 3place, qui permet d'être rebasculé en Europa League. Sur le plan national, le Besiktas occupe actuellement la 3e place derrière Trabzonspor et Fenerbahce. Bien parti, le club stambouliote reste cependant sur une contre-performance face à l'Istanbul Basaksehir (3-2). Arrivé cet été, l'international belge Michy Batshuayi est le meilleur élément de cette équipe avec ses 4 buts et une passe décisive. La prestation du Diable Rouge lors de cette confrontation sera prépondérante pour obtenir un bon résultat. Il a d'ailleurs de nouveau marqué le week-end dernier en championnat.

A l'instar du Besiktas, le Sporting a remporté son championnat national la saison passée devant des formations comme le FC Porto ou le Benfica. Pour ses débuts en Ligue des champions, la formation portugaise a été surclassée par l'Ajax d'Amsterdam (1-5). Malgré une prestation plus convaincante à Dortmund, les Portugais se sont inclinés pour la seconde fois (1-0). Dans le coup sur le plan national, le Sporting compte seulement un point de retard sur le Benfica, actuel leader. La formation entraînée par Amorim est toujours invaincue dans son championnat avec 6 victoires pour 2 nuls mais pêche en C1 . Le week-end dernier, le Sporting s'est imposé en coupe du Portugal face à Belenenses (0-4) avec un doublé du jeune Tiago Tomas, international portugais espoir. Poussé par son incroyable public, le Besiktas devrait l'emporter face au Sporting qui semble encore plus en difficultés dans cette poule.