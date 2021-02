Pronostic Bayern Munich Club Tigres UANL : Analyse, cotes et prono de la finale du Championnat du monde des clubs

Le Bayern Munich dompte les Tigres

Le passage de la neige berlinoise à la douceur qatarienne n'a pas stoppé la faim de victoires du Bayern Munich. Le club bavarois s'est qualifié pour la finale du championnat du monde des clubs en dominant le champion d'Afrique, Al Ahly (2-0). Sans être transcendant, le Bayern a fait la différence grâce à son buteur Robert Lewandowski. Auteur d'un doublé, l'international polonais a permis à son équipe d'assumer son statut face au club égyptien. Les Allemands participent à cette compétition suite à leur succès en Ligue des Champions l'an passé face au Paris Saint-Germain. Au niveau national, les hommes de Flick ont pris les commandes de la Bundesliga et comptent 7 points d'avance sur leur premier poursuivant, Leipzig. Impeccable en phase de groupe de la Ligue des Champions, le Bayern défiera très prochainement la Lazio Rome pour une place en quart de finale. Avant de penser à défendre son titre européen, le club bavarois veut monter sur le toit du monde et compte sur cela sur les Coman, Lewandowski, Muller, Gnabry et Sané afin de s'imposer face aux Tigres. De leur côté, les Tigres ont réalisé l'exploit de se qualifier pour la finale de ce Championnat du monde des clubs. En effet, la formation mexicaine est la première équipe de la zone CONCACAF à atteindre ce stade de la compétition dans son histoire. Les supporters mexicains peuvent remercier un joueur en particulier, leur attaquant Pierre-André Gignac. L'ancien Marseillais fait le bonheur des Tigres depuis plusieurs saisons et a inscrit tous les buts de son équipe lors de ce championnat. En effet, l'international tricolore a tout d'abord inscrit un doublé face au Ulsan Hyundai (2-1) avant d'inscrire un penalty victorieux face au club brésilien de Palmeiras (1-0). Omniprésent sur le front de l'attaque « Dédé » Gignac sera une nouvelle fois le danger numéro 1 pour la défense du Bayern. Cette rencontre s'annonce plaisante entre deux équipes tournées vers l'offensive. Supérieur, le Bayern devrait disposer du club mexicain et conclure une année incroyable sur le toit du monde au terme d'un match où Lewandowski et Gignac pourraient se rendre coup sur coup.