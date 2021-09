Pronostic Autriche Ecosse : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Autriche et Ecosse, choc décisif

Présents lors du dernier Euro, Autrichiens et Ecossais disputent un match important dans le cadre des qualifications pour le Mondial. Il faudra sans doute gagner sous peine de dire adieu au Qatar? Auteur d'un championnat d'Europe intéressant, l'Autriche s'était hissée en huitième de finale où elle avait poussé le futur champion d'Europe, l'Italie, en prolongations. Sélection en pleine progression, l'Autriche connaît en revanche une campagne de qualification compliquée pour le Mondial. En effet, les protégés de Franco Foda se retrouvent en 4position de leur poule après 5 journées. Les Autrichiens accusent un retard de 3 points sur le 2e (Israël) et 8 sur un Danemark, intraitable. Victorieuse en Moldavie (0-2) grâce à un Marko Arnautovic inspiré (un but et une passe) mercredi dernier, l'Autriche a ensuite subi une lourde défaite sur le terrain d'Israël (5-2) samedi.

En face, l'Ecosse avait réussi à se qualifier pour l'Euro, où elle n'a pas su sortir de sa poule. Sur leur parcours, les Ecossais ont montré leur formidable état d'esprit avec leur habituelle combativité. En revanche, l'Ecosse manque de talent pour pouvoir viser plus haut. Actuellement, la sélection écossaise pointe en 3position du groupe. Battus mercredi par le Danemark (2-0) qui surfe sur son excellent Euro, les Ecossais ont assuré l'essentiel à domicile face aux modestes Moldaves (1-0) sur une réalisation du buteur des QPR, Lyndon Dykes. Supérieure et déterminée à se relancer dans ce groupe, l'Autriche devrait s'imposer face à une Ecosse valeureuse, avec pourquoi pas un nouveau but d'Arnautovic qui a déjà scoré face à la Moldavie et contre Israël.