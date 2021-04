Pronostic Atlético Madrid Huesca : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético Madrid solide face à Huesca

En difficulté lors des dernières semaines, l’Atlético s’est repris le week-end dernier en signant le plus beau succès de sa saison face à Eibar. Les Colchoneros ont surclassé dimanche la lanterne rouge (5-0) avec des doublés de Correa et Llorente et une réalisation de Carrasco. Ce succès arrive au meilleur des moments car la lutte pour le titre en Liga n’a jamais été aussi serré. En effet, 3 voire 4 clubs sont concernés par le titre puisque seulement 6 points séparent l’Atletico du FC Séville, avec 7 journées à jouer. Avant cela, les Matelassiers restaient sur des résultats décevants face aux clubs sévillans avec une défaite contre le FC Séville (1-0) et un nul contre le Betis (1-1). Eliminés de la Ligue des Champions par Chelsea, les hommes de Diego Simeone ont dilapidé une grosse avance et se retrouvent sous la pression de ses poursuivants.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Huesca est récemment parvenu à sortir de la zone rouge. En effet, le promu se retrouve en 17position à égalité de points avec Valladolid. Huesca s’est récemment imposé face à Levante (0-2) et contre Elche (3-1). En revanche, le week-end dernier, le promu s’est incliné sur la pelouse d’Alavés (1-0). Le buteur local, Rafa Mir, a été le grand artisan des succès face à Levante et Elche avec deux doublés mais il n'a pas marqué pour ce dernier match à 6 points pour le maintien. Pour cette affiche, l’Atletico revigoré par son succès face à la lanterne rouge, devrait s’imposer iune nouvel sans encaisser de but. Ce pari est à prendre dans le type de pari "Résultat / Les 2 équipes marquent" qui offre des cotes plus élevées chez PokerStars Sports sur ce genre de pari.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€.- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit.avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de Monacoavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic Atlético Madrid Huesca détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !