Pronostic Atalanta Cagliari : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d'Italie

L’Atalanta a retrouvé son allant face à Cagliari

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Atalanta - Cagliari :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Exceptionnelle lors des 2 dernières saisons, l’Atalanta Bergame a connu une première partie d’exercice plus difficile. En effet, les Bergamasques se sont retrouvés à un moment hors des places européennes en Serie A. Qualifiés pour les 8de finale de la Ligue des Champions, les hommes de Gasperini ont parfaitement lancé l’année 2021. La Dea vient de signer trois belles victoires face à Sassuolo (5-1), Parme (3-0) et Benevento (1-4), dignes des prestations des dernières saisons. Ce bon passage a permis au club bergamasque de retrouver le Top 5. En difficulté en fin de saison dernière suite à des problèmes personnels, Josip Ilicic a retrouvé ses jambes, qui en font l’un des meilleurs éléments de son équipe. Finaliste malheureuse de la Coupe d’Italie lors de la saison 2018-2019, l’Atalanta va tout mettre en œuvre pour décrocher un titre cette saison et fait sans doute de cette Coupe d’Italie un objectif prioritaire.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Cagliari lutte pour rester en Serie A. Les Sardes sont actuellement 16, mais ne possèdent que 2 points d’avance sur le Torino, première formation relégable. De plus, la forme de l’équipe sarde n’est guère rassurante avec 10 journées sans le moindre succès. Battu lors des 4 dernières rencontres, Cagliari fait du maintien sa priorité. Le club a récupéré Nainggolan lors du mercato hivernal, mais le milieu belge n’a pas permis à son équipe d’éviter la défaite sur le terrain de la Fiorentina (1-0) ce week-end ni à domicile face à Benevento (1-2) en milieu de semain. Ce huitième de finale qui met aux prises deux formations aux dynamiques diamétralement opposées devrait tourner largement en faveur de l’Atalanta.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atalanta Cagliari détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !