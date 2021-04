Pronostic Arsenal Slavia Prague : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Ligue Europa

Arsenal fait le job face au Slavia Prague

Dixième de Premier League, Arsenal joue sa saison sur cette Europa League. En effet, lespossèdent 9 points de retard sur le Top 4 et ne peuvent plus compter sur le championnat pour décrocher une place en Ligue des Champions, ni même a priori en Ligue Europa. Depuis le début de saison, Arsenal se montre inconstant, capable d'excellentes prestations mais aussi de défaites incroyables. Le week-end dernier, lesont subi la loi d'une équipe de Liverpool largement supérieure (0-3). Pour atteindre ces quarts de finale, les hommes de Mikel Arteta ont remporté leur groupe devant Molde. Ensuite, les Londoniens se sont défaits de Benfica au terme d'une double rencontre spectaculaire (4-3 en cumulé). En huitième de finale, Arsenal a pris sa revanche sur l'Olympiakos, qui avait sorti lesl'an passé. Grâce à une excellente prestation à l'aller, l'équipe londonienne s'est qualifiée pour les quarts de finale (score final 3-2). Pour cette rencontre, Arteta sera privé de David Luiz, blessé au genou, et espère le retour en forme de son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'une saison décevante.

En face, le Slavia Prague est la surprise de ces quarts de finale. Les Tchèques sont sortis en deuxième position de leur groupe derrière le Bayer Leverkusen mais devant Nice et l'Hapoel Beer Sheva. Ensuite, le Slavia a réussi un exploit en sortant Leicester en seizième de finale (2-0 en cumulé). Sur leur lancée, les Praguois se sont défaits d'une nouvelle équipe britannique en sortant les Glasgow Rangers (1-3). A l'instar de leur qualification en 16, le Slavia a fait la différence lors du match retour à l'extérieur. Equipe très solide, Prague se projette rapidement vers l'avant. L'équipe tchèque reste sur 21 rencontres sans la moindre défaite. Cette bonne série a permis au Slavia de prendre la tête de son championnat avec 14 points d'avance sur son premier poursuivant, le Sparta Prague. Ayant signé deux bons matchs aller aux tours précédents, Arsenal devrait se sortir du piège praguois et décrocher une précieuse victoire.