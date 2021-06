Pronostic Angleterre Écosse : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

L'Angleterre logiquement au-dessus de l'Écosse

de la dernière Coupe du monde, l’Angleterre fait partie des grands favoris au titre pour cet Euro. Déjà parce que la sélection desaura l’avantage de disputer quasiment tous ses matchs dans son enceinte de Wembley si elle finit 1de son groupe, et ensuite, car Southgate dispose d’un effectif de premier plan, notamment dans le domaine offensif. En effet, l’ancien joueur de Middlesbrough peut compter sur Harry Kane, Raheem Sterling, Phil Foden, Dominic Calvert-Lewin, Sancho, Grealish ou Rashford. L’Angleterre n’a jamais semblé être aussi armée pour aborder une compétition internationale. Pour son premier match dans la compétition disputé face à la Croatie, Southgate s’est attaché à trouver un équilibre au sein de sa formation. Titularisé en milieu défensif aux côtés de Declan Rice, Kalvin Phillips (Leeds) a été l’homme du match de par son activité et grâce à sa passe décisive pour Raheem Sterling. Moins bien cette saison avec City, l’ancien de Liverpool a fait taire ses détracteurs en inscrivant le seul but de la rencontre face à la Croatie (1-0). Défensivement, Tyrone Mings a été très bon en l'absence de Maguire. Bien partie dans cet Euro, la sélection anglaise va vouloir enchaîner dans le derby britannique face à l’Écosse.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De retour dans un championnat d’Europe après 25 ans d’attente, l’Écosse a connu une première douloureuse devant ses fans. En effet, les hommes de Steve Clarke se sont inclinés à Glasgow face à la Tchéquie (0-2). Auteur d’un doublé dont un superbe lob de 40m, Patrick Schick a été le bourreau des Écossais. Ce résultat est d’autant plus frustrant pour l’Écosse qu'elle a eu de nombreuses opportunités de refaire son retard. La maladresse de Dykes, Armstrong ou Robertson, ainsi que la réussite du portier tchèque Vaclík, auteur de plusieurs parades et également sauvé par son poteau, ont empêché le retour des partenaires de McGinn. Rappelons que les partenaires d’Andy Robertson avaient dû attendre les barrages pour se qualifier pour cet Euro, ne s’imposant qu'aux tirs au but face à Israël et la Serbie. Une nouvelle fois à Wembley, l’Angleterre devrait dominer assez facilement une sélection écossaise qui devrait lui offrir des espaces.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous avez le droit à un 2pari de 100€ remboursé s’il est perdant.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous avez le droit à un 2pari de 100€ remboursé s’il est perdant.avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOTEURO"avecavecavecavecavecavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angleterre Écosse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !