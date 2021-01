Pronostic Angers Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le SCO d'Angers repart de l’avant face à Nîmes

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Angers Nîmes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le SCO d’Angers se montre cohérent depuis le départ de cette saison, et occupe la 10place du classement de Ligue 1. Les Angevins connaissent un passage délicat avec trois défaites consécutives face à Monaco (3-0), le Paris Saint-Germain (0-1) et Bordeaux (2-1). En Gironde, le week-end dernier, les hommes de Stéphane Moulin ont raté leur début de match et se sont rapidement trouvés menés de 2 buts. Malgré une excellente réaction, les partenaires de Bernardoni n’ont pas réussi à revenir malgré de nombreuses opportunités. Malheureux dans le dernier geste, les Angevins veulent retrouver leur efficacité pour la venue d’une formation nîmoise dans le dur.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Nîmes Olympique lutte pour son maintien dans l’élite. Les Crocos ont signé une très belle victoire lors de leur dernier match au stade Vélodrome face à l’Olympique de Marseille (0-2). Ce succès a mis fin à une terrible série de 7 défaites et un nul consécutifs. Les joueurs du Gard n’ont pas pu enchaîner puisque leur match face à Lorient a été reporté, suite à l’épidémie de Covid qui a touché le club breton. Pour ce déplacement à Angers, les hommes d’Arpinon manqueront certainement de rythme après 2 semaines sans match. Large vainqueur du match aller (5-1), Angers devrait renouer avec la victoire face à Nîmes, la lanterne rouge.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivants votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Nîmes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !