Pronostic Allemagne U21 Portugal U21 : Analyse, cotes et prono de la finale de l'Euro Espoirs

Le Portugal décroche le titre face à l’Allemagne

La finale du championnat d'Europe U21 oppose l'Allemagne au Portugal. La sélection germanique a connu une phase de groupe délicate puisqu'elle s'est seulement qualifiée grâce à une meilleure différence de buts vis-à-vis de la Roumanie. Les Allemands avaient débuté par un succès sur la Hongrie (0-3) avant de signer deux nuls contre la Roumanie (0-0) et le Pays-Bas (1-1). En quart de finale, la Mannschaft s'est défait difficilement d'un Danemark, très solide depuis le début de la compétition (2-2, victoire aux tirs aux buts). Passés près de l'élimination face aux Vikings, les hommes de Stefan Kuntz ont débuté pied au plancher face aux Pays-Bas en demi-finale. Florian Wirtz, la pépite du Bayer Leverkusen, a inscrit un doublé décisif dans les 10 premières minutes du match face aux Oranje (2-1). De son côté, le Portugal a certainement été l'une des sélections les plus impressionnantes de cet Euro. En effet, les Lusitaniens ont réalisé un parcours parfait en phase de groupe en remportant 3 succès sans concéder le moindre but face à la Croatie (1-0), l'Angleterre (2-0) et la Suisse (0-3). En quart de finale, les Portugais ont disputé une rencontre folle face à l'Italie qui s'est conclue par un 3-3 à l'issue des 90 minutes. Lors des prolongations, le Portugal a profité de l'expulsion d'un Italien pour se qualifier pour le dernier carré. Sur sa lancée, le Portugal a dominé l'Espagne (0-1) sur un but contre son camp d'un joueur de la Rojita, championne d'Europe et titre et grande favorite à sa propre succession. Excellent depuis le début de la compétition et ayant réussi l'exploit de sortir la petite Roja, le Portugal de l'ancien Lillois Rafael Leao devrait remporter ce championnat d'Europe face à l'Allemagne.