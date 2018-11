Pronostic Allemagne Pays-Bas: Analyse, prono et cotes du match de Ligue des nations

4

Une affiche avec des buts entre Allemagne et Pays-Bas !

L'Allemagne est certaine d'être reléguée dans le groupe B de la Ligue des Nations. Les hommes de Löw, en pleine reconstruction, vont cependant vouloir terminer cette compétition sur une note positive. Les progrès aperçus contre l'équipe de France se sont confirmés face à la Russie (3-0). Löw a décidé de s'appuyer sur un groupe plus jeune et donne sa chance aux Sané, Gnabry ou Kehrer. Dans son nouveau schéma en 5-2-3, le coach allemand place Kimmich au milieu avec Toni Kroos, eformant une paire complémentaire et très technique. Devant, Marco Reus était absent face à la Russie mais devrait se voir offrir les clés du jeu face aux, tant il est impressionnant en ce début de saison. A l'aller, les Allemands s'étaient lourdement inclinés (3-0) malgré de nombreuses occasion. La victoire nette obtenue face à la Russie a permis aux attaquants de reprendre confiance.Les Pays Bas ont largement dominé l'équipe de France vendredi (2-0). Le score final ne reflète pas la réelle physionomie du match, tant les Néerlandais ont été impressionnants. Les Bataves ont besoin d'un point pour se qualifier au Final Four. Ronald Koeman a façonné cette équipe pour pratiquer un football agréable et tourné vers l'offensive. Les jeunes De Jong et de Ligt se sont parfaitement adaptés au système et s'affirment comme des leaders malgré leur jeune âge. Memphis Depay est devenu lui l'atout numéro 1 en attaque et fait preuve de régularité dans ces performances en sélection. Pour cette rencontre entre deux équipes joueuses, nous voyons les deux équipes marquer.