Pronostic AC Milan Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter frappe un grand coup face au Milan

Dans une Serie A palpitante dominée actuellement par les clubs milanais, la 23journée nous offre un derby très attendu entreet. L'AC Milan a perdu sa première place lors de la dernière journée en s'inclinant sur le terrain du promu, La Spezia (2-0). Ce revers confirme une légère perte de vitesse des hommes de Pioli lors des dernières semaines, qui s'étaient déjà inclinés contre l'Atalanta en Serie A (0-3) et à Giuseppe Meazza face à l'Inter en quarts de finale de la Coppa Italia (2-1), dans une rencontre marquée par l'accrochage entre Ibrahimović et Lukaku. En revanche, lespourraient reprendre leur place de leader en cas de succès ce dimanche soir, car le Milan ne compte qu'un point de retard sur la formation intériste. À l'orée de s'affronter à San Siro, lesne se sont plus imposés à domicile dans un derby depuis la saison 2015-2016. En milieu de semaine, les Milanais n'ont pas pu faire mieux qu'un nul sur la pelouse de l'Étoile rouge de Belgrade (2-2), qui confirme la légère perte de vitesse du club lombard.

De son côté, l'Inter est éliminée des Coupes européennes, mais aussi de la Coupe d'Italie. Le clubest désormais totalement focalisé sur l'obtention du. En s'imposant avec la manière face à la Lazio (3-1) le week-end dernier et en profitant du revers du Milan, l'Inter a pris les commandes de la Serie A dans cette dernière ligne droite. Ce dimanche soir, les hommes d'Antonio Conte ont l'opportunité de frapper un grand coup en repoussant leur principal adversaire à 4 points. Les Intéristes n'ont perdu que deux matchs depuis le début de saison, face à la Juventus et lors du match aller (1-2) sur un doublé d'Ibrahimović. Conte compte sur son duo d'attaquants Lukaku – Martinez, très performant depuis 2 saisons, pour s'imposer face au rival. L'Inter devrait pouvoir compter sur une équipe quasiment au complet puisque seul Vidal est absent pour cette rencontre. En pleine confiance, l'Inter devrait profiter de sa forme actuelle et d'un Milan fatigué de son match européen de jeudi pour frapper un grand coup en Serie A.