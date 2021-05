Pourquoi la musique du Multiplex nous titille-t-elle tant ?

Certains la craignent comme le loup blanc, d'autres l'attendent avec impatience et espèrent l'entendre retentir, mais tous s'accordent à dire que la musique du Multiplex de Canal + fait rêver. Véritable raison d'être des soirées Ligue 1, cette petite sonnerie a fait son bout de chemin année après année jusqu'à devenir littéralement culte. Ça valait bien la peine qu'on s'y attarde.

« Nos ingés son à l'époque, vers 1992, avaient fait une sélection de petites musiques qu'ils avaient pris un peu partout, et moi, j'ai choisi celle-là. »

Chaque saison, c'est la même rengaine. L'été approche, la saison se termine, et le couperet doit invariablement tomber. Si la Ligue 1 était une classe de lycée, la fameuse 38e journée en serait son conseil de classe. Comme d'habitude, les chefs de file et les élèves convenables ont déjà réservé leurs vacances, plié leurs serviettes de plage et glissé le tube de crème solaire au fond de la valise, bien calé dans un sac plastique. Cette année, le conseil hésite entre trois têtes pour attribuer les félicitations du jury. Mais surtout, cette dernière journée de championnat, c'est celle des cancres, des clubs du fond de la classe et des têtes en l'air qui transpirent jusqu'au bout en attendant de savoir de quoi leur futur sera fait. La boule au ventre, les mains moites et les jambes tremblantes dans l'attente de la sonnerie de la cloche. Ici, pas de cloche, mais une petite musique reconnaissable entre mille par tous les fans de Ligue 1. Une sonnerie de deux secondes, qui ressemble àen accéléré, suivie d'un suspense interminable avant l'annonce du terrain où a été marqué un but salvateur, ou fatal, pour son club.La légende ne tient parfois à rien. Dans le cas de la fameuse petite musique du Multiplex, il s'agit d'une décision rapidement prise par Jérôme Revon, le réalisateur de Canal +, deux jours avant la diffusion du premier Multifoot, à la fin de la saison 1992-1993. Le début d'une longue histoire d'amour avec le public français qui a rapidement accroché au désormais célèbre jingle rythmant les scénarios de la dernière journée, comme le raconte le présentateur phare Éric Besnard :Qu'elle déclenche les pleurs ou l'euphorie, l'éternellea surtout marqué les esprits par son caractère intangible, propice au développement de souvenirs marquants, et émotionnellement chargés, d'après Philippe Doucet, père de la non moins fameuse palette technique :À l'instar du Mondial ou de la Ligue des champions, la petite musique possède la puissance des grands rendez-vous et des enjeux qu'ils abritent. Des enjeux énormes, puisqu'elle est l'élément annonciateur du futur de votre club, comme le décrit Besnard :Mais au-delà de la musique, c'est surtout la seconde entre l'arrivée de la musique et le fameuxqui raidit les nuques et noue les estomacs. Un suspense insoutenable qui touche même le présentateur et les chroniqueurs en plateau :(...)Un suspense qui s'est malgré tout atténué avec le temps, et la présence de caméras sur tous les terrains de France. Philippe Doucet :: "But à Marseille !"Pour autant, le jingle a encore de belles années devant lui. Si Olivier Rouyer, Jérôme Revon l'assure :Quand c'est culte, c'est culte.