Pour Klopp, Emery est « l’entraîneur qui a le plus de succès en Coupe d'Europe »

A-t-il oublié son passage au PSG ?En conférence de presse, après le nul contre Benfica (3-3) scellant la qualification desen quarts de finale de la Ligue des champions, Jürgen Klopp a été interrogé sur son futur adversaire, Villarreal. Et contrairement au Bayern, il ne sous-estime pas le Sous-Marin jaune :, a-t-il avoué. Klopp a aussi rendu un bel hommage à son homologue espagnol, Unai Emery :L’Allemand connaît pourtant lui-même bien la scène européenne. Il a atteint trois fois la finale de la Ligue des champions (deux fois avec Liverpool, avec une victoire 2019, et une fois avec Dortmund) et une fois celle de la Ligue Europa. En 2016, les Anglais s’étaient inclinés contre... le Séville d’Unai Emery. De son côté, et bien que victime d’une célèbre remontada, le Basque a quand même brillé à l'échelle continentale. Ainsi, il a remporté trois Ligue Europa consécutives avec Séville (2014, 2015 et donc, 2016) et une avec Villarreal (2021). Il a même atteint la finale de cette compétition avec Arsenal en 2019, c’est dire ! À voir si ces performances se répéteront un cran au-dessus, en C1., a conclu Jürgen Klopp.Prends cette leçon de modestie Julian Nagelsmann !