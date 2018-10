Pochettino, le commandant anti-Barça

Dos au mur après cette première journée de Ligue des champions, Mauricio Pochettino va affronter le FC Barcelone à Wembley. Une équipe très loin d’acquérir une place de choix dans son cœur espanyolista.

« Mauricio ne manque pas de respect au Barça, bien au contraire »

Un 4-2-3-1 dans la peau

Par Antoine Donnarieix

Propos de Didier Domi recueillis par AD

Au moment d’évoquer des rumeurs de transfert, présidents, entraîneurs, joueurs ou agents possèdent deux manières d’aborder la chose : soit ruser et entretenir le mystère, soit user de la franchise afin de poser cartes sur table. En réponse à la question d’une éventuelle possibilité d’entraîner le Barça avant d’affronter le Real Madrid en phase de poules de C1 2017-2018, Mauricio Pochettino opte pour le deuxième plan. «, explique l’Argentin en conférence de presse.» Voilà comment Pochettino, passé par l’Espanyol Barcelone en tant que joueur et entraîneur à succès, se prépare à accueillir un Barça dans le doute à Londres. Sans filtre.À vrai dire, l’actuel entraîneur de Tottenham s’est rapidement distingué comme une personnalité capable de prendre en main, modéliser puis fortifier un groupe. Coéquipier de Pochettino durant deux ans au Paris Saint-Germain puis deux ans à l’Espanyol, Didier Domi connaît bien la méthode du technicien des, déjà effective à l’époque où il chaussait des crampons et plaçait un élastique sur le front pour fixer sa tignasse. «, explique Domi.Manager d’une cylindrée anglaise qualifiée pour la C1 pour la quatrième fois consécutive, Pochettino s’est inséré en 2013 dans le bazar concurrentiel de la Premier League à la manière d’un poisson dans l’eau, et cela n’est sans doute pas anecdotique. «, se souvient Domi, également passé par Newcastle et Leeds dans sa carrière.Dès lors, les éloges de Pochettino en direction de son compatriote Lionel Messi lors de la conférence d’avant-match ne surprennent plus. «» À la manière d’un architecte qui dresse ses plans, Pochettino œuvre dans la construction et s’évite toute forme de destruction virulente, sauf en cas de dépassement de fonction d’un de ses homologues. C’était le cas en début de saison 2017-2018, lors d’une prise de parole déplacée de Pep Guardiola, ancien du Barça, parlant de Tottenham comme «» dépendante de la réussite de son attaquant. «, répondait Pochettino.» Une manière courtoise de mettre un coup d’épaule à son adversaire direct, en somme.Réconciliés par une poignée de main visible lors de leur duel suivant, Guardiola et Pochettino montrent en réalité une chose : celle d’une confrontation entre deux cerveaux tactiques. «, explique Domi, désormais basé au Qatar.» Sur le banc de touche adverse, Ernesto Valverde doit quant à lui travailler sa matière grise. Vu sa forme hésitante du moment, Lionel Messi en aurait sans doute bien besoin.