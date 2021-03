Pierre Ménès : « Il y a cinq ans, ce serait passé crème »

278

Découvrez les images exclusives qui n'ont pas été diffusées dans le documentaire #JeNeSuisPasUneSalope. Pierre Ménès réagit dans #TPMP. pic.twitter.com/me4Kq3j7IG — TPMP (@TPMP) March 22, 2021

SF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Parce que même les diables ont droit aux avocats, Pierre Ménès était l'invité de Cyril Hanouna, ce lundi soir dans l'émissiondiffusé sur C8. Il faut dire que le clown du Canal Football Club est au coeur de l'actualité depuis dimanche et la diffusion sur Canal+ de, documentaire signé Marie Portolano et Guillaume Priou.Absent dans le docu, Pierre Ménès a en fait été coupé au montage, comme l'a rapidement révélé le média. Il faut dire que les extraits censurés par Canal+, qui ont été diffusés chez Hanouna, enfoncent un peu plus le journaliste/blogueur/sniper/consultant/influenceur. On voit ainsi Ménès ne pas comprendre une scène choquante que Marie Portolano lui rappelle, et s'enterrer un peu plus en faisant référence au décolleté que la journaliste n'a pas mis pour venir l'interviewer.Sur C8, Pierre Ménès a sans surprise endossé le rôle de la victime :Et puis Pierre Ménès a fini par concéder quelques regrets en énumérant une liste (exhaustive ?) de victimes de ses agissements :Faute avouée, faute pas du tout pardonnée.