Comment l'équipe féminine des Pays-Bas est devenue la meilleure d'Europe

Inexistante sur la carte du football mondial il y a à peine plus d’une décennie, l’équipe nationale néerlandaise féminine ne s'arrête plus de casser des tronches depuis quelques années, en attestent sa victoire à l’Euro 2017 et sa finale de Coupe du monde deux ans plus tard. Avant de décrocher l’or olympique cet été ? Récit d'une longue montée en puissance et d’un succès quasi programmé qui s’est dessiné dans l’anonymat des années 1980.

Bert au grand cœur

« Nous avons mené une longue enquête auprès de tous les acteurs impliqués pour savoir ce qu’il était possible de faire pour changer les choses. Et finalement, nous avons obtenu qu’au sein du football amateur, filles et garçons puissent jouer ensemble jusqu’en U19. »

La mémoire dans la Pauw

« Une fois que les joueuses quittaient les compétitions de jeunes pour le niveau senior, 100% féminin, leur niveau régressait puisqu'elles passaient de cinq à deux sessions d'entraînement par semaine. »

Un dernier baroud d’honneur

« Les salaires mensuels oscillent entre 500 et 1000 euros, tout cela est plus de l'ordre du semi-professionnel qu'autre chose. »

Exil forcé

« Je pense que mélanger filles et garçons depuis tant d'années a beaucoup aidé. Mais il y a aussi une autre composante à prendre en compte : aux Pays-Bas, même les plus petits villages ont une équipe. Quand tu es une fille, tu n’as pas à chercher très loin. »

La conquête du style

« L'équipe a atteint son pic de qualité avec des joueuses comme Lieke Martens et Vivianne Miedema qui étaient arrivées à maturité. »

Wiegman of the year

Pour toi, public

« Certaines personnes un peu vieux jeu ont critiqué notre public, en disant que c'étaient des supporters volatiles qui cherchaient seulement à se divertir, plutôt que regarder du foot. »

« La formation des joueuses incombe désormais aux clubs. Alors que nous avions mis en place des structures d’excellence, avec des coachs spécialement formés pour cela, ils sont maintenant remplacés par des bénévoles ou des entraîneurs sans expérience. »

House of cards

Par Adrien Candau et Julien Duez, aux Pays-Bas

Tous propos recueillis par AC et JD

Au royaume des Orange, son melon n'a jamais cessé de détonner. En 1991, au moment de prendre en main l'équipe A de l'Ajax, il se raconte que Louis van Gaal avait décoché cette punchline :Trente ans plus tard, même celui qui a emmené les Pays-Bas en demi-finales du Mondial 2014 a dû dégonfler son boulard au moment de remettre le trophée FIFA de meilleur entraîneur de foot féminin de l'année 2020 à sa compatriote, Sarina Wiegman.s'est félicité le technicien batave, en serrant la pince de son homologue, au début du mois de juillet dernier. Wiegman a, quant à elle, brièvement savouré la récompense décernée avant de recentrer les débats :Comprendre : une médaille d’or aux JO de Tokyo. Pour la sélectionneuse, sur le point de rejoindre le banc d’autres Lionnes, celles d’Angleterre, en septembre prochain, cette breloque constituerait un départ en apothéose. Pour son pays, dont elle est aux commandes depuis cinq ans, le titre olympique viendrait couronner un travail long de plusieurs décennies et qui se matérialise désormais par un mélange de succès sportifs et de popularité record.Les glorieuses perspectives actuelles des(les Lionnes orange en VF) offrent un contraste saisissant avec le vide intersidéral dans lequel gravite le foot féminin néerlandais à la fin des années 1970. Dix ans et des poussières après leur premier match officiel (perdu 4-0 contre la France en avril 1971), l’équipe nationale n’a pas de sélectionneur attitré. C’est donc un certain Bert van Lingen qui se voit confier la tâche ingrate d’en prendre les rênes, en parallèle de son poste d’adjoint de Rinus Michels chez les garçons. Impressionné par les efforts et les sacrifices consentis par ses joueuses, évidemment toutes amatrices, Van Lingen se met rapidement à vouloir secouer le cocotier pour que ces dernières obtiennent le respect qui leur est dû. Pas évident : avec les 60 000 florins (27 000 euros) annuels que consent à lâcher la fédération néerlandaise (KNVB), il est difficile d’organiser des déplacements à l’étranger et donc de progresser.Van Lingen décide alors de mener sa petite révolution dans son coin, en commettant un quasi-sacrilège : jouer des matchs contre des hommes. Iconoclaste, mais efficace : les amicaux se succèdent, les filles ne gagnent pas forcément, mais elles s’améliorent. Quand la KNVB a vent de cette transgression, elle réagit avec diplomatie : Van Lingen a le droit de continuer, mais discrètement, et sans que cela ne coûte trop d’argent. Qu’importe : les joueuses sont bien trop heureuses de pouvoir taper le cuir, même sur des terrains pourris. Parmi elles, une certaine Vera Pauw, qui deviendra la première Néerlandaise à passer professionnelle, pendant un an, à Modène, alors pionnier de la discipline. Pauw deviendra aussi l’épouse de Van Lingen et reprendra son flambeau au sein de la fédération au milieu des années 1980.Le pilier central de son action ? Développer intensément la pratique du football mixte aux Pays-Bas :, explique l’intéressée.Pour trouver cette clé de voûte de la marche en avant du foot féminin batave, Pauw est allée puiser dans son propre parcours. À treize ans, elle a dû bénéficier d’une dérogation de la fédération pour intégrer une équipe féminine senior, faute de pouvoir prendre une licence dans la même équipe que ses deux frères jumeaux et de trouver un club pour les filles de son âge.Là encore, Vera sait de quoi elle parle : pendant sa première année en club, l’une de ses équipières était déjà mère de famille. Elle entrait à peine dans la puberté.Et si les filles qui le souhaitent peuvent toujours pratiquer au sein d’une compétition 100% féminine, Vera Pauw théorise, elle, que la supposée différence physique entre ados filles et garçons n’est qu’une vaste supercherie :Pour sublimer les meilleurs talents, Pauw convainc aussi la fédération de lancer les CTO, des centres de formation d’excellence basés à Amsterdam et Eindhoven. Dans ces équivalents bataves de Clairefontaine, les jeunes filles sélectionnées affinent leur bagage technique et physique en affrontant régulièrement des équipes masculines., résume Vera Pauw.Un peu moins de 40 ans après les premiers coups de pioche plantés par Bert van Lingen, la réussite est enfin au rendez-vous. De quoi parler de, dixit son épouse., sourit Vera Pauw, qui a elle-même été sélectionneuse nationale entre 2004 et 2010 et qui parachèvera son œuvre en 2007, en pilotant la création de l'Eredivisie féminine. Un impératif pour le foot féminin néerlandais, considérablement en retard par rapport à ses voisins européens. À titre de comparaison, la France bénéficiait d’un championnat national depuis 1992., rappelle Vera Pauw.Quatorze ans après sa création, l'Eredivisie féminine recueille pourtant autant de critiques que de louanges. Quand certains retiennent les faibles audiences (à peine quelques centaines de spectateurs par match en moyenne), les énormes disparités de niveau entre les participants (Twente et l'Ajax ont remporté à eux deux les huit dernières éditions du championnat) et le manque de moyens de la compétition, d'autres soulignent que l'équipe nationale ne s'est jamais aussi bien portée depuis la création de celle-ci., déroule ainsi l'ex-internationale Kirsten van de Ven, championne avec Twente en 2016 et désormais responsable du football féminin au sein de la KNVB.Reste que le championnat batave est encore loin d'avoir passé le cap de la professionnalisation pure et dure :, confirme Froukje Hofma, présidente pendant cinq ans du SC Heerenveen.Avant la pandémie de Covid-19, comme ses sept coreligionnaires, Heerenveen recevait chaque année 50 000 euros de subvention de la KNVB. Le reste des 400 000 euros du budget se trouvait grâce à un coup de pouce municipal, quelques sponsors privés et une obole versée par la section masculine. Un cas loin d’être unique et qui se ressent en équipe nationale : lors du Mondial 2019, seules six des 23 Lionnes finalistes évoluaient au pays. Aujourd’hui encore, toutes les stars de l'équipe, de l'avant-centre Vivianne Miedema (Arsenal), aux ailières Lieke Martens (FC Barcelone) et Shanice van de Sanden (Wolfsbourg) en passant par la numéro 10 Daniëlle van de Donk (tout juste transférée à l’OL), jouent à l'étranger., résume la journaliste Annemarie Postma, auteure de deux livres de référence sur les Lionnes orange, qu’elle suit au quotidien depuis une dizaine d’années., confirme Anouk Dekker, qui évolue désormais à Braga après avoir porté les couleurs de Montpellier pendant cinq saisons., rembobine-t-elle.De quoi faire de l’Eredivisie une rampe de lancement, plutôt qu'une ligue structurée, à même de concurrencer ses équivalents français, allemand, anglais ou suédois., confirme Annemarie Postma.Une situation qui désespère Vera Pauw., souffle-t-elle.Lasse des divergences qui l'opposent à la KNVB, l’ange gardien du football féminin batave claque la porte en 2010 et file distiller son expérience en Russie et en Afrique du Sud, avant de prendre la tête de l’équipe nationale féminine irlandaise en 2019.Reste que les Pays-Bas ont entre-temps su se doter d’un réservoir de joueuses conséquent. Quand la France et ses 67 millions d'habitants comptent 185 000 licenciées (soit 8,4% des 2,2 millions de joueurs inscrits à la FFF), les Pays-Bas et leurs 17 millions d'âmes en revendiquent un peu plus de 160 000 (soit 15,2% !), dispatchées dans 2500 clubs., se réjouit Kirsten van de Ven.Un ensemble de facteurs qui participent à propulser l’équipe nationale en demi-finales de l'Euro 2009, son premier coup d'éclat dans une grande compétition. De quoi enfin mettre en branle la machine médiatique :, se souvient Annemarie Postma.Sur le terrain, la sélection se fait pourtant encore dézinguer par les spécialistes. La faute à un plan de jeu défensif et minimaliste, raccord avec les capacités de l'équipe, mais pas du tout néerlandais dans l'esprit. Dans un pays où l'on ne déconne pas du tout avec le style de jeu, c’est rédhibitoire., se rappelle Kirsten van de Ven, qui décrochera pourtant le bronze pour la première participation des Pays-Bas dans un tournoi majeur., illustre Rocky Hehakaija, actuelle speakerine deset ex-internationale espoir.S’il n’a pas brillé par ses résultats sportifs pendant les cinq ans qu’a duré son mandat, Roger Reijners, successeur de Vera Pauw sur le banc, opérera pourtant une transition progressive vers un football plus chatoyant :"laisser le ballon faire le travail",, explique Van de Ven, qui a disputé un Euro et un Mondial sous les ordres du bonhomme.Il faut cependant attendre janvier 2017 et le retour d’une femme aux commandes pour voir le projet des Lionnes orange arriver à son apogée. Un temps assistante de Roger Reijners, puis sélectionneuse intérimaire, l’ancienne internationale Sarina Wiegman connaît bien son sujet au moment de devenir l’architecte du premier titre majeur des, remporté sur le sol national qui plus est. Un point de rupture dans le rapport qu’ont de nombreux Néerlandais avec le foot féminin : l'équipe gobe tout sur son passage, terminant meilleure attaque de la compétition avec dix-huit pions dans la musette et le scalp de poids lourds, comme l'Angleterre en demies et le Danemark en finale., analyse Annemarie Postma.L'ensemble fonctionne même dans des proportions inespérées, à en croire Rocky Hehakaija :, abonde Postma, en se remémorant les images de supporters qui sautaient dans l’eau pour féliciter les joueuses lors de leur parade post-victoire sur les canaux d’Utrecht.C'est précisément ce truc en plus qui aurait poussé plus de 15 000 supporters néerlandais à se pointer à Valenciennes deux ans plus tard pour assister au deuxième match de poule de leur sélection lors du Mondial français. Un Mondial où les Bataves n'ont cessé de faire le show, aussi bien en tribunes que dans les rues du Havre, de Reims ou de Lyon, où les Lionnes finissent par tomber en finale face aux États-Unis. De quoi aller jusqu'à titiller la curiosité du qui consacrait alors un article entier au public oranje , affirmant que, confirme Van de Ven.Un succès populaire évident, qui divisera pourtant les opinions au pays., explicite Rocky Hehakaija. Pas un hasard, alors que la fédération néerlandaise a - semble-t-il - réussi son pari d'orienter sa communication vers un public moins spécialiste, mais plus familial et féminin :, reprend Annemarie Postma."Ok, quelle identité on veut donner à l'équipe féminine ?" » De fait, les Lionnes orange ont maintenant leurs propres réseaux sociaux, sur lesquels elles entretiennent un rapport avec les fans qui se veut moins distancié :, juge Annemarie Postma.Si la popularité de la sélection semble acquise, le football féminin batave ne nage pourtant pas encore dans un océan de certitudes. Les CTO, ces fameux centres d’excellence, ont fermé leurs portes en 2017, la fédération considérant que les clubs d’Eredivisie ont désormais les moyens et les structures nécessaires pour assurer à leurs joueuses une formation de qualité. Une grave erreur sur le long terme, à en croire Vera Pauw :À la question de savoir si dans les années à venir, le foot féminin néerlandais s’écroulera comme un château de cartes ou restera au top du hip-hop mondial, Sarina Wiegman, malgré son départ programmé, choisit de continuer de zieuter vers le haut :