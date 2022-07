Christophe Galtier devrait faire de Gianluigi Donnarumma son gardien numéro un

CB

Keylor est-il ? L'heure de tourner la page dans le but du PSG.L'arrivée de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain pourrait permettre de clarifier une hiérarchie des gardiens de but jusqu'ici floue et instable . Dans son édition du jour, L'Équipe avance que le nouvel entraîneur du PSG et Luis Campos auraient choisi de faire de Gianluigi Donnarumma le vrai numéro un. La saison dernière, le gardien italien et Keylor Navas alternaient dans les cages parisiennes, même si en Ligue des champions, le choix s'était davantage porté sur l'ancien Milanais.Avec le meilleur joueur du dernier Euro installé dans les buts, quid du cas Navas ? Le Costaricain, qui se sent bien à Paris et s'imagine y rester d'après le quotidien sportif, pourrait cependant être affecté par sa relégation définitive sur le banc de touche. S'il était amené à s'en aller - ce que son salaire mensuel d'un million d'euros pourrait compliquer -, le PSG espère une somme de près de dix millions pour son portier de 35 ans, sous contrat jusqu'en 2024.Partir, c'est magique ?