Paris : l'envie d'avoir envie

Large vainqueur sur la pelouse de Clermont (5-0) pour lancer sa saison de Ligue 1, le PSG s'est fait plaisir sur la pelouse du stade Gabriel Montpied. Dans le sillage d'un duo Neymar-Messi étincelant, le club de la capitale a ravivé un concept abandonné depuis bien trop longtemps : le plaisir. A voir la bande de Christophe Galtier multiplier les efforts collectifs en ce début de saison, il y a de quoi être optimiste pour la suite.

Paris prend son pied en Auvergne

On se dit rendez-vous au printemps ?

Par Tom Binet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un but et trois passes décisives pour Neymar, un doublé – dont un bijou absolu – pour Messi, une prestation collective brillante... Et surtout, des sourires sur tous les visages. Voilà l'image qui restera de cette première sortie du PSGen Ligue 1, sur la pelouse d'une équipe de Clermont dépassée par les événements. Une semaine après le Trophée des champions remporté contre Nantes, Paris continue de semer quelques promesses. L'important désormais, ce sera de les tenir.Le contraste avec l'équipe insipide aperçue aux quatre coins de l'Hexagone semaine après semaine l'an passé est déjà saisissant. Au stade Gabriel Montpied – théâtre de l'une de ses rares démonstrations de force de la saison dernière – l'équipe parisienne a affiché tous les ingrédients d'une recette gagnante. À commencer par un niveau d'envie rehaussé de plusieurs crans, et un pressing régulièrement payant. «» , appréciait Christophe Galtier au coup de sifflet final au micro de Canal+.Autre évolution majeure : ce PSG-là dispose d'un plan de jeu clair. Très proches l'un de l'autre dans le cœur du jeu, Léo Messi et Neymar ne se font pas prier pour multiplier les combinaisons dévastatrices, pendant qu'Hakimi et Nuno Mendes dévalent leurs couloirs comme des morts de faim (14 centres au total). Même sans Kylian Mbappé, la partition est limpide, guidée par les chefs d'orchestre Marco Verratti et Vitinha. Résultat : les Rouge et Bleu ont cadré à douze reprises (pour une moyenne d'environ cinq frappes cadrées la saison dernière), par le biais de sept joueurs différents.De belles promesses que l'adversité rencontrée jusqu'à présent par les champions de France doit nécessairement faire relativiser. La date du premier gros test permettant de juger les progrès se fait désormais attendre avec impatience. Lille le 21 août ? Monaco le 28 ? Ou bien encore début septembre pour le retour de la Ligue des champions ? «, savourait encore Galtier.L'ancien boss de Saint-Étienne, Lille ou Nice apporte avec lui une certain fraîcheur, et l'idée que Paris a peut-être enfin trouvé une certaine stabilité. Ce n'est d'ailleurs pas totalement anodin si pour la première fois depuis décembre 2019, le club de la capitale a débuté deux rencontres consécutives avec le même onze de départ. Une équipe type que le technicien n'a pas hésité à chambouler pour permettre aux recrues (Mukiele, Ekitike) et jeunes (Zaïre-Emery) de s'exprimer, faisant au passage du récent champion d'Europe U17 le plus jeune joueur de l'histoire du club (16 ans, 4 mois et 29 jours). «, appuyait enfin Galtier.» Et ça fait déjà une grande différence.