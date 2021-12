On vous spoile le programme TV pour mieux profiter de Valence-Espanyol

Vous aviez vraiment envisagé de rater la dernière rencontre télévisée de l'année 2021 ? Deux équipes du top 11 ont rendez-vous à 16h15, juste avant d'entamer les toasts. D'un côté, Valence, qui a déjà accroché l'Atlético et le Rayo dans son antre de Mestalla. De l'autre, l'Espanyol, déjà tombeur du Real Madrid et de la Real Sociedad. Pour vous éviter la tentation de zapper en attendant de réveillonner, voilà ce qui se passera en même temps sur votre petit écran.

Valence Espanyol LaLiga Diffusion sur

TF1 : Man of Steel

France 2 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre

France 3 : Des chiffres et des lettres

Canal+ : Une affaire de détails

France 5 : Elisabeth II, la révolution d’une reine

M6 : Toy Story 2

Arte : Festival mondial du cirque de demain 2021

C8 : Le grand bêtisier

W9 : NCIS

TMC : Monk

TFX : Friends

The @FIFAWorldCup begins today! Celebrate with some of the best athletic moments from #Friends. pic.twitter.com/BIeRoitd9e — FRIENDS (@FriendsTV) June 14, 2018

NRJ 12 : The Big Bang Theory

LCP : LCP Le Mag - Territoires zéro chômeur, du travail à tout prix

France 4 : Angelo la débrouille

BFM TV : Non Stop

CNEWS : 90 minutes Info

CSTAR : Le Meilleur Forgeron

Gulli : Bob l’éponge

TF1 Séries films : Grey's Anatomy

L'Équipe : Bûcheronnage sportif

6ter : Kaamelott

Par Quentin Ballue

Après avoir découvert ses origines, Clark Kent utilise ses pouvoirs pour sauver la Terre des griffes de Zod. Vous connaissez l’histoire, un beau gosse aux pectoraux saillants et aux cheveux gominés s’oppose au méchant pour les beaux yeux de la planète bleue (et de Lois Lane). La seule présence au casting d’Amy Adams, Russell Crowe et Kevin Costner titillera peut-être votre curiosité, alors si vous tenez absolument à voir ça, allez sur Netflix. Vous éviterez les cinq pages de pub qui cassent autant le film que les pieds. Presque aussi énervant que leentre les hymnes et le coup d’envoi.Des gens tombent sur une vieillerie dans leur grenier ou dans une poubelle, alors ils passent une tête sur France 2 pour espérer s’en débarrasser. Sophie Davant les accueille, tape la discute et fait sembler de s’intéresser à eux, avant de transférer la patate chaude aux brocanteurs. Diane Chatelet, Caroline Margeridon, Stéphane Vanhandenhoven, Paul Azzopardi et Julien Cohen sont là pour en découdre. Un seul objectif : faire de bonnes affaires en achetant des babioles qu’ils revendront plus cher. Un concept validé par l’AS Monaco.L'émission où les cerveaux chauffent encore plus que Jorge Sampaoli sur un banc de touche. Laurent Romejko en chef d’orchestre, numéro 10 incontestable et incontesté du plateau depuis 1992. Derrière, une charnière centrale composée d’Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard pour assurer la couverture. Une tenaille dont les candidats ne peuvent s’extraire qu’en répondant correctement aux calculs et en formant les mots les plus longs possibles. Le perdant repart avec un dictionnaire et un ordinateur Ordissimo, aka. Inutile de préciser que l’émission est tournée vers un public poivre et sel.Denzel Washington et Rami Malek unissent leurs forces à Los Angeles dans la traque d’un tueur en série. Le duo se lance rapidement un jeu du chat et de la souris avec le suspect, incarné par Jared Leto. Un thriller policier porté par trois acteurs oscarisés. Une version grand écran du PSG sauf qu’ici, ça joue bien.Presque sept décennies qu'Elisabeth II trône de l'autre côté de la Manche. La reine en a vu des vertes et des pas mûres (et on ne parle ici pas de robes). Mettant de côté la distance inhérente à sa fonction, elle a su rendre sa popularité à la monarchie, en témoigne le nombre de tasses et d'assiettes vendues avec sa tête dessus. Rediffusé une énième fois, et on y aura encore droit quand elle nous quittera dans quelques mois.Une pépite si l’on en croit la notation de Télé 7 Jours, qui lui donne quatre 7, la note maximale. Woody se fait kidnapper par Al McWhiggin, un collectionneur de jouets qui, quand il ne commet pas de méfaits, se déguise en poulet ou mange des cheetos affalé dans son canapé. Branlebas de combat dans la chambre du jeune Andy : il faut sauver le cow-boy Woody. Buzz l'Éclair, Monsieur Patate, Zigzag, Rex et Bayonne partent alors à sa rescousse. Sur leur route, l'Empereur Zurg et le vil Papi Pépite. Tout sera bien qui finira bien, et la bande de potes s’agrandira en accueillant Jessie et Pile-Poil. Une équipe en plastique, mais les résultats sont là. Le RB Leipzig.Tout un tas d’acrobates, jongleurs et contorsionnistes repoussent les limites de l’impossible. Véritable pépinière de talents, le festival accueille chaque année des jeunes artistes du monde entier. Filmée en janvier dernier, cette édition rassemble d’anciens lauréats, qui nous en mettent plein les yeux au milieu des chevaux de bois, des orgues mécaniques et des automates du musée des Arts forains de Paris. Un All-Star époustouflant. Qu’est-ce que ce serait s’ils réalisaient leurs prestations sur la musique de la Ligue des champions...Pour une fois, ni Zemmour ni Hanouna, mais un bêtisier qui promet du grand n’importe quoi. En somme, rien de différent par rapport à Zemmour et Hanouna.Après « Cheval de Troie » , « Révélations » et « À découvert » , le marathonse poursuit avec un quatrième épisode d’affilée, « Le meilleur ami de l’homme » . Un maître-chien trouve la mort. Tout semble accuser le berger allemand. L'animal fait vibrer la corde sensible d'Abby, qui s'enferme avec lui dans son labo pour prouver son innocence. La suite lui donnera raison. Le canidé finira même par être adopté par un autre membre de l'équipe, Timothy McGee, surnommé « le bleu » . Un bleu dont on aimait bien se moquer, mais qui a fini par s'imposer. Blaise Matuidi.Vous avez aimé lire? Vous adorerez regarder la saison 7 de. Et le programme est copieux aujourd’hui. « Monk retombe en enfance » . « Monk et la fontaine miraculeuse » . « Monk va au stade » . « Monk fait de la chaise roulante » . « Monk et la vie de famille » . « Monk se bat contre l’hôtel de ville » . Quand il s’agit de trouver un titre, il y a ceux qui travaillent, et puis il y a l’équipe de Monk. Autrement dit, Monk se tourne les pouces.Une bande de potes et un canapé. Seul hic : le Central Perk ne diffuse pas les matchs et ne fait ni dans les pizzas ni dans les bières.Après, dans la famille des sitcoms, je demande.... Sheldon est un jeune homme brillant, mais pas au top socialement. Alors son coloc Leonard et sa voisine Penny essaient de lui faire comprendre que de temps en temps, avoir du tact, ça peut servir. Ils pourraient peut-être rendre visite à Véronique Rabiot.Focus sur les Territoires zéro chômeur de longue durée, une initiative lancée en 2017. Le principe ?Un dispositif qui pourra servir à Clément Grenier, Maxime Poundjé, Eliaquim Mangala et Hatem Ben Arfa.Un dessin animé français, cocorico, dont la star se nomme Angelo. Un gamin plein d'idées qui arrive presque toujours à ses fins avec ses amis Lola et Victor. Ça ne vaut clairement pasou, qui nous régalaient il y a une dizaine d'années. Mais quand on est à quelques minutes de tomber sur, on apprend à relativiser et à se satisfaire de ce qu'on a. Le FC Nantes qui passe de Domenech à Kombouaré.Les journalistes de l'autoproclamée première chaîne d'info de France se font une joie de bosser un 31 décembre. Ils nous font vivre en direct toute l'actualité du jour. Au menu, rien d'original : les vœux du président de la République, un énième nouveau variant de la Covid-19, des feux de poubelles et des feux d'artifice. Celui de Paris étant annulé, la chaîne pourra retomber sur ses pattes en diffusant celui tiré à Dinan le 22 décembre. Même si le spectacle offert par la cité costarmoricaine ne rivalise pas avec celui du stade Al-Bayt pour la finale de la Coupe arabe.Comme sur BFM TV sauf qu'à la place des vœux du président de la République, on aura les vœux de Vincent Bolloré.C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et encore plus dans cette émission. Des ferronniers se mesurent les uns aux autres dans des épreuves taillées pour eux puisqu'ils doivent façonner différents objets : tantôt un marteau d'armes, tantôt un glaive romain, tantôt un tabar - une hache de combat du Sud de l'Asie. À ne pas confondre avec Carlos Tévez, un Apache de combat du Sud de l'Amérique.Le générique est tout aussi fou que l'idée de suivre les aventures d'une éponge pote avec une étoile de mer et un calamar. Et accrochez-vous bien : notre ami Bob travaille au Crabe croustillant, un restaurant tenu par un crabe, qui vend des pâtés de crabes. Pince-moi, je rêve.Des bistouris, des cathéters à ballonnet et des appendicectomies en veux-tu en voilà. On est en saison 4, alors George O'Malley, Lexie Grey et Derek Sheperd triment à chaque épisode pour sauver des vies. Autant en profiter parce que ça ne va pas durer. Le premier sera renversé par un bus, la deuxième victime d'un crash d'avion et le troisième d’un accident de la route.Des tronçonneuses, des scies, des haches et des mecs qui découpent tout ce qu’ils trouvent : non, vous n’êtes pas devantsur Chérie 25, mais bel et bien devant un championnat du monde pour Golgoths. Les bonshommes feraient passer Leon Goretzka pour une brindille, mais pas sûr qu’ils fassent les malins devant Adebayo Akinfenwa. L’attaquant de Wycombe a prévu de raccrocher les crampons en 2022 , alors qui sait, avec un peu d’entraînement, on le verra peut-être dans un ou deux ans en train de dégommer des troncs d’arbre sur la chaîne L’Équipe.Vous avez vu le film événement sorti cet été ? C'est que vous êtes un aficionado, toujours prêt à compléter les répliques du Roi Arthur et de sa clique. Vous connaissez déjà la série de A à Z, alors re-regardez plutôt le film. Vous n'avez pas vu le film événement sorti cet été ? C’est que vous êtes hermétique au charme magnétique d’Alexandre Astier. Vous vous foutez royalement du Saint Graal et de Perceval ? La série ne vous intéressera pas.