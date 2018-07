On était au match de foot le plus artistique de l’histoire

Le samedi 9 juin avait lieu le match de foot le plus artistique de l’histoire, à Metz. L’artiste Paolo Del Vecchio, qui s’était déjà révélé avec la création de son maillot Diaspora, réunissant tous les étrangers d’origine italienne, s’est associé à l’AS Velasca de Wolfgang Natlacen, cette troisième équipe de Milan qui est une véritable œuvre d’art. Le projet : un match-performance artistique entre les deux équipes qui a permis à chacun d’oublier, l’espace d’une journée, que l’Italie ne participe pas à la Coupe du monde.

Une tournure inattendue

L’arbitre était corrompu !

« Il y aura une revanche »

Par Giuliano Depasquale, à Metz

Le point commun entre Metz et l’Italie ? Une saison de foot à oublier. D’un côté, les Grenats ont filé en Ligue 2 après avoir fini derniers de Ligue 1. De l’autre, l’équipe nationale italienne est passée à côté de sa qualification pour le Mondial. L’artiste Paolo Del Vecchio, Messin d’origine italienne, a lié ces deux déceptions pour donner une journée mêlant art et football, ce qui est finalement devenu sa marque de fabrique.S’il y a donc bien une journée où il fallait être à Metz, c’était le samedi 9 juin, au stade d’Athlétisme Dezavelle, précisément. Le choix de Metz est également symbolique, puisque c’est la ville qui représente le mieux la Lorraine où la migration italienne a été très importante. Pour rappel, le principal intéressé avait lancé, il y a un peu plus de deux ans, son maillot Diaspora. Un projet artistique parlant de l’immigration italienne à travers le monde. Vu le succès, il a voulu aller plus loin en mettant en place une confrontation entre une équipe Diaspora, mixte, spécialement créée pour l’occasion, et l’AS Velasca, cette équipe de Milan de l’artiste Wolfgang Natlacen, qui est une œuvre d’art à part entière.Autant dire que ça sifflait italien dans tous les coins, même si une grande partie était francophone. «» , explique Paolo Del Vecchio. «» Le travail de l’artiste a été tel qu’il a réussi à attirer des grands noms pour l’occasion : les journalistes Simone Rovera et Didier Roustan ont respectivement été choisis pour être l’entraîneur de la Squadra Diaspora et commentateur de la rencontre ; l’artiste suisse Massimo Furlan a été désigné arbitre ; et des joueurs pros comme Lillo Guarneri (jeune de l’ AC Milan ), Floriano Vanzo (Waasland Beveren) et surtout Nicola Sansone (Villarreal) ont été convoqués.Après une matinée 100% artistique au Centre Pompidou de Metz, les deux formations se sont retrouvées à 15h au stade d’Athlétisme Dezavelle pour une après-midi 100% footballistique. Face aux locaux qui comptaient des supporters venus des quatre coins de la France, mais aussi de Belgique, l’AS Velasca s’est ramenée à la manière des pros. Un car affublé du logo du club et pas mal de tifosi, dont des ultras qui ont contribué à l’ambiance. Drapeaux, fumigènes, chants, tout y était pour que cette partie ait l’air officielle. «» , révèle Wolfgang Natlacen. Au coup d’envoi, même les joueurs milanais se donnaient comme s’ils disputaient un match de championnat.La Squadra Diaspora, qui partait favorite grâce à ses grands noms, n’était censée faire qu’une bouchée de son adversaire, mais c’est l’inverse qui s’est produit. L’AS Velasca s'est montrée présente sur tous les ballons, a remporté les duels et s'est créé les occasions les plus dangereuses. «» , reconnaît l’entraîneur de l’équipe milanaise. «» Pourtant, Nicola Sansone est resté timide et la Diaspora a eu du mal à s’approcher du but adverse. C’est donc sans surprise que les visiteurs menaient 0-2 à la pause, et ce malgré les consignes tactiques du Mister Simone Rovera. «» Cela, le coach de l’AS Velasca l’avait bien compris et il avait tout prévu pour ne pas laisser la vedette de la Diaspora jouer à sa guise. «» , reprend le Milanais.La partie a également été animée par la performance désastreuse de l’arbitre. Entre penaltys cadeaux et cartons rouges sévères, Massimo Furlan n’a laissé planer aucun doute sur son rôle. «» , avouait-il sans vergogne au sortir de la partie. Et Wolfgang Natlacen de compléter : «Car, oui, la Squadra Diaspora a tout de même trouvé le chemin des filets sur un penalty cadeau de l’homme en noir. Et c’est d’ailleurs Paolo Del Vecchio qui a eu l’honneur de le transformer, réduisant ainsi le score final à 1-3. Même si les rouspétances étaient au rendez-vous après la rencontre, chacun s’accordait à reconnaître la supériorité de l’AS Velasca. «» , avouait Matthieu Pianezze, de la Diaspora.Mais le score importe peu, l’objectif de la journée est pleinement atteint et l’immigration italienne est bien au cœur de l’événement. «» , intervient, à son tour, Nicola Sansone . «» Et Floriano Vanzo de reprendre : «Finalement, c’est un Paolo Del Vecchio aux anges qui a pu emmener ses hôtes poursuivre la soirée dans l’enceinte du stade Saint-Symphorien du FC Metz. «» , admet l’artiste messin avant de conclure sur le futur de son projet. «» Prochaine étape : Milan.