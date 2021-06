Noël Le Graët : « Je viens d'embaucher un Diallo »

Vidéo

« Y’a encore combien de questions sur le Front National ? Sinon on fait une émission politique, et je vous jure que j’adore la politique. »

« Attends, moi je suis chef d’entreprise, j’ai des salariés, jamais... Même ici, ma secrétaire, allez voir sa couleur de peau. »

« J’étais vachement bien ce matin et avec vos questions tristes, j’ai le blues. L’équipe de France est bien organisée, on a un service médical qui est bien. »

« Moi, j’ai envie d’aller jouer en Algérie parce que ce serait un signe fort (...) Les faire venir à Paris, aucun problème, on remplit le Stade de France, on se fait du fric, ce n’est pas le problème. Mais j’ai envie de jouer là-bas. »

« Vous savez quand même qu’il y a l’Euro qui démarre ? Non c'était juste pour savoir. »

Propos recueillis par Matthieu Pécot et Vincent Riou





Stressé, je ne dirais pas ça, si je suis stressé, je stresse les autres. Non, j’ai confiance, mais effectivement lorsqu’on bavarde avec des amis, on a l’impression que c’est un match gagné d’avance. Or je rappellerai quand même que l’Allemagne, ça a toujours été difficile, et que l’excès de confiance peut nuire. Bon, ceci dit, aujourd’hui on a une équipe tellement technique, avec des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs français ou d’Europe, on a peut-être un petit avantage au niveau technique. Mais c’est l’Allemagne.À l’époque, quand ça a été annoncé, j’avais trouvé ça très bien. Il y a tellement de pays qui ne peuvent pas l'organiser tout seuls. Aujourd’hui, je regrette qu’on n’ait pas un match, mais bon, je crois que ça a été décidé par Michel Platini depuis longtemps et à l’époque, on était tout à fait d’accord, il était venu discuter ici.Vous savez, depuis que je suis ici, tous les présidents sont venus, j’ai passé quelques années… Chirac aimait bien venir, François Hollande adorait... Alors Sarko, je ne vous dis pas ! Et puis le président de la République actuelle, il est très heureux de passer aussi. J’ai l’impression que c’est aussi une détente pour eux, parce qu’il y a tellement de difficultés en dehors du foot, donc une journée ou une demi-journée à Clairefontaine... Nous, c’est agréable, parce qu’il est d’abord courtois, ce qui est bien sûr la moindre des choses, et il se met aussi à la place des joueurs, ses mots ne sont pas du tout politiques, plutôt presque ceux d'un dirigeant.Non mais même si lui ne le dit pas, c’est vrai. On sait très bien que dans cette période qu’on vient de vivre, beaucoup de familles ont été touchées, beaucoup de gens qui sont plutôt négatifs, de par les difficultés de l’emploi, l’équipe de France qui gagne, le Tour de France qui va arriver, tout ça ce sont des événements qui donnent du bonheur aux gens qui en ont besoin actuellement. Donc ce n'est ni décalé ni déplacé.Bah parce que ça n’a jamais été décidé par la fédération, c’est quelque chose qui est passé sur les réseaux, je le dis avec beaucoup de sincérité, avec nos jeunes des équipes commerciales, on n’a aucun contrat, on n’a pas d’"hymne" pour l’équipe de France. C’est sorti le jour de l’annonce des 26. Pour moi, c’est un non-événement.Très franchement, rien. Non, lui ou un autre, ce n’est pas du tout parce que c’est un rappeur, on n'a discuté avec personne, on n'a eu aucune réunion à la fédération pour savoir ce qu’on faisait. Le vrai hymne c’est la Marseillaise, point barre.Oh vous savez c’est la vie de tous les jours, j’ai beaucoup de respect pour eux, et l’inverse est vrai. C’est passé uniquement sur leur site, franchement, ça n’a aucun intérêt.Parce que ça n’a jamais été discuté au COMEX (comité exécutif) que c’était un hymne pour l’équipe de France, ça n’a même pas existé, on n’y a jamais pensé. Mais ce n’est pas un discrédit pour le chanteur, faut faire attention à vos questions. C’est pas du tout un discrédit, c’est sorti le jour de la présentation de l’équipe de France, je croyais que c’était suffisant.Non mais écoutez, ne me lancez pas là-dessus si vous voulez bien. Ce n'est pas parce que le Front National l’a critiqué... La décision, elle a été prise ici. Je ne sais pas où vous allez chercher ça, ça n’a jamais été question que ce soit l’hymne de l’équipe de France pendant la compétition. Nulle part. Personne.Non, non vous ne m’entendez pas, excusez-moi. Ça a duré une demi-journée, c’est tout. Après, que Bachelot l’adore, bah bravo, moi j’aime beaucoup Mme Bachelot. Que certains critiquent, tout ça, ça m’est égal. Il n’a jamais été question que ce soit l’hymne de l’équipe de France, mais jamais, je ne sais pas où vous êtes allés chercher ça.Je ne sais pas ce qu’ils ont dit, ça m’est égal.Y’a encore combien de questions sur le Front National ? Sinon on fait une émission politique, et je vous jure que j’adore la politique. On fait une émission politique quand vous voulez. Je croyais que c’était pour me parler de foot. Bon voilà, alors pour moi c’est un non-événement, qui a été classé en peu de temps, qui n’a rien à voir avec la politique ni la qualité du chanteur. Rien.Si vous voulez.Si, ça m’a échappé, je m’en fous.Je ne sais pas, en général, je n’écoute pas ce genre de propos.Parce qu’il n’a jamais été question que ce soit l’hymne de la France.Bah si ça a été ça tout l’après-midi, dans la presse, à la radio.Il n'y a aucun problème en ce qui concerne le chanteur, même s’il a eu soi disant dans le passé des mots qui n’étaient pas très agréables pour la France, à ce qu’on m’a dit.Non, je parle de copains, de gens de la fédération. Il n’y a pas de Front National ici, je crois tout au moins.Donc pour moi, non-événement, l’affaire est classée.Ils s’en foutent complètement, ils s’entraînent, ils ont envie de gagner.Bah tant mieux, on n’a rien contre lui.J’ai déjà dit je ne sais plus dans quelle émission : dans nos écoles de foot, c’est l’un des seuls sports qui admet sans difficulté les gens de race, religion, couleur différente. Et quand on regarde nos équipes, dire que la fédération ne protège pas un certain nombre de jeunes, c’est vraiment méconnaître complètement ce qu’elle fait. N’importe qui peut aller dans une école de foot et aucun dirigeant lui dira "ne signe pas une licence chez nous parce que tu n’es pas né à Paris ou à Guingamp ou ailleurs". C’est faux. C’est pour ça je dis bien sûr qu’il y a du racisme un peu dans toute la population, mais le foot est peut être le sport qui rassemble le plus. Et de loin. Et regardez nos équipes nationales : les espoirs, les moins de 19, les moins de 17, ou nos centres de formation, on est accueillants et heureusement.Bah tout le monde peut être candidat partout, c’est des élections, il y a 100 districts, un par département, je n’ai pas l’impression qu’il y ait des barrages, y’a même un service ici vous pourrez l’interviewer, ce serait bien d’aller voir notre responsable… C’est des querelles inutiles. Je réponds sans problème, et avec gentillesse. Parce que très franchement, je suis sûr de moi. Il peut y avoir évidemment, comme partout… Mais moins dans le foot. Le sport en général rassemble. Et dans le foot, personne ne peut faire le reproche, les gamins qui veulent s’inscrire à l’école de foot peuvent s’inscrire.Attends, moi je suis chef d’entreprise, j’ai des salariés, jamais... Même ici, ma secrétaire, allez voir sa couleur de peau. Et le directeur que je viens d’embaucher, un Diallo. Tout ça, ce sont des querelles inutiles.Si. Si c’était signalé à la fédération, j’imagine que le dirigeant en question qui refuserait la signature d’un petit... quelqu’un qui n’a pas notre couleur de peau, il entendrait parler du pays. Alors dans les instances, il faut des candidats. Entraîneur, il faut des candidats, il y en a un certain nombre quand même, mais il n’y a pas de barrages, bien au contraire, on est plutôt très accueillants.Faut pas nous accuser de tous les maux, c’est pas gentil.Y’a peut-être plus de racisme dans... Faites le tour de vos potes, vous allez voir.Allez, vous avez raison.Je suis là depuis pas mal de temps donc je ne vais pas me battre avec vous ni sur cet artiste ni sur le racisme.Vous croyez qu’on ne souhaitait pas que Benzema revienne, à titre personnel ?Bah si, vous venez de le citer.Vous venez de parler du retour de Benzema.Il n’y a aucun problème, à condition que vous soyez vous-mêmes sérieux. Si vous êtes partis avec des idées préconçues... Vous savez, le journalisme, c’est aussi écouter les réponses. Si c’est pour dire « je viens, j’écris ce que je veux et je n'écoute pas ce qu'il me dit » ... Je reste stoïque et bien élevé. Donc continuez, allez-y.Benzema, c’est parce que c’est sûrement actuellement l’un des meilleurs joueurs du monde.Peut-être un peu moins. Je parle des qualités du joueur. Parce que tout le monde disait à l’époque « il doit tout à Ronaldo » . Et il a prouvé que Ronaldo parti, il est devenu l’attaquant vedette reconnu par le monde entier.Je pense qu’il vient de faire la meilleure saison de sa carrière.Oui mais pas tout seul.Parce que si vous ne cherchez que des querelles... Je réponds gentiment tout le temps.Les deux dernières années et surtout la dernière année, il a été au-dessus du lot dans son club. C’est sa meilleure saison et de loin. Et les spécialistes du foot écrivaient à l’époque « c’est Ronaldo le patron du Real qui fait jouer Benzema » . J’étais assez fier que Ronaldo quitte le Real et que Benzema prenne cette place de leader. Ça en a surpris peut-être plus d’un.Ce sont des appels d’offre qui sont faits par l’UEFA. On a deux chaînes en clair, TF1 et la 6 qui ont acheté 61 ou 62% des matchs, beIN a le reste. Je crois, hein. Mais ce n’est pas nous hein, c’est l’UEFA.Déjà, avoir autant de matchs en clair, je suis ravi. J’aimerais bien que nos chaînes en clair soient plus vaillantes, même pour d’autres appels d’offres.Notre championnat... Est-ce que le championnat est moins bon que les autres ? Le PSG est tout le temps dans le dernier carré. Lille, c’est incontestable, vient de faire une saison qui la place comme l’une des meilleures équipes d’Europe au niveau du jeu. On n’a pas à rougir. On veut toujours se dévaloriser. Or c’est faux, on a une formation exceptionnelle. Nos jeunes joueurs de 18-19 ans sont titulaires dans les grands clubs allemands. C’est un travail formidable qui est fait par la fédération et par les centres de formation. Je vois des matchs de championnat, ils ne sont pas tous exceptionnels. Notre championnat, il est ce qu’il est. Il ne faut pas le dévaluer bêtement. Il y a des équipes qui sont plus ou moins fortes. Il y a moins d’argent. Que vous le vouliez ou non, vous faites souvent les classements par l’argent. Il y a des pays qui ont un peu plus d’argent. Les Anglais ont je crois 3 milliards ? Deux milliards et demi ? Nous on se battait pour 500 millions.Oui, on l’a eu, mais il nous est passé sous le nez.Écoutez, peut-être, vous avez raison, ça va être catastrophique dans les années à venir.Je dis que notre championnat, en valeur, n’a rien à envier à la plupart, sauf aux Anglais, qui ont aujourd’hui pris les meilleurs joueurs d’Europe pratiquement, mais que la France reste un pays qui joue son rôle, surtout le PSG qui est toujours là.Peut-être qu’il n’y a pas de concurrence suffisante pour acheter les matchs.Vous parlez de quoi ? De télé ? De public ?Je pense que je disais la même chose, j’ai un peu l’impression. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, les appels d’offres qui ont été faits en France – à un moment avec un partenaire qui est très présent en Espagne puisqu’il s’agit de Mediapro – a plombé la ligue après quelques matchs. Donc on est arrivés à un chiffre concurrentiel par rapport aux autres pays. Là il y a à nouveau un décalage.Je ne suis pas au courant de ce que vous dites. J’ai l’impression qu’ils étaient volontaires pour rejouer, mais je n’en sais pas plus, alors je ne vais pas risquer de dire une contre-vérité. Mais je crois que les joueurs, en-dehors d’un seul, semblaient vouloir reprendre la compétition.Ce n’est pas arrivé en équipe de France alors arrêtez de parler de malheur ! J’étais vachement bien ce matin et avec vos questions tristes, j’ai le blues. L’équipe de France est bien organisée, on a un service médical qui est bien. Comme celui des Danois d’ailleurs, heureusement que c’est arrivé avec des gens compétents qui se sont occupés du cas très vite, avec un joueur exceptionnel qui a senti la difficulté immédiatement. J’espère que le joueur sortira vite de l'hôpital. De ce que j’entends, il sortira demain ou après-demain.Je partage complètement votre souhait. J’ai toujours envie de le faire mais c’est la politique qui m’empêche de le faire.Ce n’est pas la France, c’est l’Algérie... Parce que moi, je souhaite aller là-bas. Jouer le match ici, on peut le faire, ils viendraient. Mais j’aimerais bien aller là-bas parce que ça fait quand même cinquante ans... C’est le seul pays du monde qu’on ne peut pas rencontrer. J’ai reçu Gianni Infantino hier ou avant-hier, on en a reparlé, on ira peut-être là-bas ensemble un de ces jours, pour voir plutôt le côté politique et sécurité. Mais oui, j’aimerais bien faire ce match.Parce qu’ils sont déjà venus.Écoutez, vous me posez la question. Votre avis ne m’intéresse pas. Moi, j’ai envie d’aller jouer en Algérie parce que ce serait un signe fort. Je vais en Algérie souvent et là-bas, sur les écrans, ils regardent les matchs de notre championnat. Les faire venir ici, c’est facile, n’importe où. Je trouve que c’est difficile, non pas d’avoir un refus permanent, mais de ne pas pouvoir aller jouer au foot. Les faire venir à Paris, aucun problème, on remplit le Stade de France, on se fait du fric, ce n’est pas le problème. Mais j’ai envie de jouer là-bas.Mes réponses, elles comptent. Je dis « je veux aller en Algérie » , donc ne revenez pas en arrière.Je souhaite aller jouer en Algérie et je ferai tout ce que je peux.Très bien, ben vous noterez ça.Je vous ai dit que je voulais le faire en Algérie parce que ce serait un signe fort et que je pense que malgré tout, la France est aimée là-bas. Au niveau politique, il y a effectivement des difficultés entre les deux pays. Mais le sport, et surtout le foot, peut arranger les choses.Non mais allez-y, je pense être correct dans mes réponses. Je n’ai pas employé de mots désagréables, vous me posez des questions, je réponds. J’ai aussi le droit de ne pas être tout à fait d’accord avec votre avis.Déjà, il n’y a plus de primes de match depuis longtemps, ça vous le savez, il y a des primes uniquement sur la Coupe du monde et le championnat d’Europe. Et les chiffres vous pouvez les trouver, il suffit de taper sur internet. Non, il se trouve qu’il y a des services qui ne fonctionnent plus. Le temps passe et comme dans toutes les boîtes, les métiers changent. On a décidé de se séparer de quelques personnes en le faisant de manière très loyale. Ce n’est jamais marrant, mais il y a aussi des gens qui voulaient partir, on ne va pas se raconter d’histoires. Les temps changent et il y a parfois besoin de renouveler. Ça arrive partout hein. Je ne sais pas si c’est le cas chez vous, je touche du bois pour votre journal. Mais quand je reçoisou France Télévisions, je n’ai pas l’impression que ce soit très brillant.Vous savez quand même qu’il y a l’Euro qui démarre ?Non c’était juste pour savoir.Parce qu’on n’a pas parlé d’Euro.C’est quand même un événement pour la France actuellement, beaucoup de Français l’attendent.Mes affaires se portent bien.