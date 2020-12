Nice trop petit pour le Bayer

Volontaires mais impuissants, les Niçois disent définitivement adieu à la Ligue Europa après leur défaite face au Bayer Leverkusen (2-3). Un match avec des rebondissements, mais dont l'issue n'a jamais vraiment posé question. À défaut de réaliser exploit quasiment impossible, les Niçois ont au moins eu le mérite de montrer un meilleur visage que sur les dernières semaines. Pas suffisant pour survivre en Europe, mais pas inutile pour le moral.

Cry me a Riviera

L’équation était très simple : même avec une victoire par quatre buts d’écart, il aurait encore fallu un alignement des astres lors de la dernière journée de phases de poules de Ligue Europa pour que l’OGC Nice en voie le bout. Alors autant dire que l’optimisme n’était pas de mise au coup d’envoi de ce Nice-Bayer Leverkusen, ce jeudi soir à l'Allianz Riviera, et que l’enjeu était sans doute ailleurs : ne pas prendre le bouillon comme à l’aller, et faire un match correct pour ne pas quitter la coupe d’Europe complètement à poil. Une mission à demi remplie par l'OGC Nice. Verre à moitié plein : les Niçois ont été sérieux, organisés, entreprenants, du moins plus que d'habitude, et ont marqué deux buts. À moitié vide : ils ont perdu, et sont encore manifestement trop faibles pour éviter de sortir de ce type de matchs tête basse.Le 5-4-1 qui s’est dessiné d’entrée de jeu donnait une bonne idée du plan de jeu des Aiglons : dresser devant les Allemands deux rideaux de fer pour leur faire passer l’envie de marquer six buts, et jouer crânement leur chance en contre et sur coups de pied arrêtés, si possible. La première période prend donc rapidement des airs d’attaque-défense : le Bayer confisque le ballon (presque 70% de possession en première période), implacable dans le pressing à la perte, et la jeune défense niçoise ne peut décemment pas tout contenir. Surtout quand le talent se met à prendre la parole. 22e minute, Demirbay pique un ballon au-dessus de la charnière niçoise pour Diaby, parti dans le dos de Bambu, qui fusille Benitez à bout portant. Les Aiglons ne capitulent pas, impeccables dans l’état d’esprit malgré la supériorité allemande dans le jeu. Et alors que Schick se voit refuser un but pour un hors-jeu contestable deux minutes après l'ouverture du score (pas de VAR en phase de poules d’Europa League, pratique), Nice revient, un peu contre le cours du jeu : à l’entrée de la surface, Hassane Kamara reprend d'une volée plat du pied toute en précision un coup-franc dégagé par Bender. Joie de courte durée, malheureusement, puisque Bayer repasse devant six minutes plus tard grâce à Dragovic, sur cornerCette jeunesse niçoise est volontaire, loin d’être ridicule. Peut-être juste un peu trop inexpérimentée face à un adversaire de ce niveau. Mais ce sont ces matchs-là qui forgent un savoir-faire, et Nice avait soif d’apprendre ce jeudi soir. Dès le retour des vestiaires, les Aiglons repartent avec de bonnes intentions, et profitent d’une faute de main de Lukáš Hrádecký pour recoller au score avec opportunisme. Le Finlandais repousse maladroitement un coup-franc flottant de Reine-Adelaïde dans les pieds de Ndoye, qui ne se fait pas prier. Encore une fois, malheureusement, l’espoir est de trop courte durée. Trois minutes plus tard, Baumgartlinger coupe au premier poteau un coup-franc d’Amiri, et remet le Bayer en tête. Moins animée, la fin de match est un copié-collé de la première période, avec un Bayer pied sur le ballon, qui aurait pu alourdir la note, et des Niçois font un peu de leur mieux mais laissent de plus en plus d'espace au fil des minutes. À défaut d'avoir toutes les armes pour se tirer avec les honneurs de ce groupe, l'OGC Nice a quand même montré qu'avec un peu de bonne volonté, il savait nous servir autre chose que de la bouillie. À retenir pour la prochaine campagne européenne, du coup.: Benítez - Lotomba, Bambu, Daniliuc, Nsoki, Kamara (Coly, 72) - Maolida (Ndoye, 29), Reine-Adelaïde, Danilo (Thuram, 67), Claude-Maurice - Gouiri (Trouillet, 72).: Patrick Vieira.: Hrádecký - Bender (Tapsoba, 46), Dragović, Tah, Wendell - Bellarabi, Baumgartlinger, Demirbay (Wirtz, 88), Diaby (Gedikli, 68) - Schick (Bailey, 46), Amiri (Türkmen, 68).: Peter Bosz.