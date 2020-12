Nice quitte l'Europe par la petite porte

Rahamim - Gamoun, Tzedek, Taha, Kabha, Twitto - Madmon, Keltjens, Hatuel (Sallalich, 86e), Yosefi (Josué, 65e) - Varenne (Shwbiro, 65e, Safuri, 76e). Entraîneur : Yossi Abukasis.



Cardinale - Coly (Mahou, 28e), Pelmard, Bambu, Pionnier-Bertrand (Crétier, 82e) - Schneiderlin (Bouadoui, 46e), Thuram - Claude-Maurice, Trouillet, Lopes (Ben Seghir, 46e) - Ndoye. Entraîneur : Adrian Ursea.

AH

Dans la lignée du Stade rennais et de l'OM, l'OGC Nice termine sa campagne européenne avec une belle défaite. 1-0 en Israël, et une jolie dernière place du groupe. Cocorico !Il faut dire que les Niçois n'ont pas fait grand-chose pour le gagner, ce match. Déjà éliminé, l'OGCN est arrivé en Israël avec une équipe remaniée, et beaucoup de petits jeunes au coup d’envoi. Des petits jeunes qui ont pourtant pris le match par le bon bout.En début de match, ils tiennent le ballon, et leur supériorité technique saute aux yeux. Mais hormis une belle frappe en pivot de Ndoye (12), les occasions sont rares. Pire, l’image de la première période est une blessure : celle de Coly, mal retombé après un duel aérien, et évacué sur civière après de longues minutes au sol, immobile (28). Une blessure qui coupe les ailes des Aiglons, malgré une timide frappe lointaine de Trouillet dès la reprise du jeu. Gamoun et Madmon lui répondent pour l’Hapoël, mais Cardinale veille au grain (32, 34). Puis ? Plus rien.Au retour des vestiaires, l’Hapoël accélère et il faut un grand Cardinale pour empêcher Hatuel d’ouvrir le score. Pour son premier match professionnel depuis août 2018, le gardien niçois brille en sortant une frappe puissante au pied de son premier poteau (51). Il est plus tranquille sur la suivante, toujours signée Hatuel (53), et sur une autre ogive tirée par Gaboun (57). En souffrance, les Niçois se relèvent et se montrent enfin dangereux par Ndoye qui ne cadre pas, après avoir été mis sur orbite dans la surface par Ben Seghir (61). Et c’est bien l’Hapoël qui trouve la faille par son homme le plus dangereux : Hatuel, à l’affût après un coup de billard dans la surfaceVexés, les Niçois se montrent plus entreprenants. Bambu passe tout prêt de l'égalisation de la tête (80), avant que Boudaoui ne signe la première frappe cadrée de l'OGCN à la 85minute. Un sursaut trop tardif pour éviter une cinquième défaite en six matchs, et la dernière place du groupe.Allez, vite, on oublie cette calamiteuse campagne européenne.