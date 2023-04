En Israël, le Polonais Patryk Klimala accusé d’avoir célébré son but avec un salut nazi

Le retour de l’épidémie de tendinite au bras.

Un événement des plus inexplicables a eu lieu ce samedi dans le championnat israélien. Buteur face à l’Hapoël Jérusalem pour doubler l’avantage de son Hapoël Beer-Sheva (2-1 score final), Patryk Klimala s’est « distingué » en célébrant son caramel avec ce qui ressemble à s’y méprendre à… un salut nazi, adressé à ses propres supporters.

Out of context klimala pic.twitter.com/MfQzzlCpoH — Adi (@MaccabiVideos) April 22, 2023

Les images sont, qui plus est, plutôt sans équivoque. Sommé de s’expliquer, l’ancien avant-centre du Celtic et des New York Red Bulls a déclaré que son geste « avait été totalement mal compris ». « En tant que Polonais, qui respecte l’histoire des deux pays, je n’aurais jamais pensé à faire le salut nazi, s’est-il défendu sur les réseaux sociaux. Lorsque je vivais en Pologne, j’ai visité le camp d’Auschwitz-Birkenau et je réalise pleinement l’importance de l’histoire et de l’héritage juif. Après mon but, je voulais juste saluer nos supporters. Je suis désolé si quelqu’un l’a mal pris. »

Giorgos Katidis avait eu globalement la même défense.

