Nice-Monaco, sans larme ni haine

À moins d'un scénario catastrophe, l'AS Monaco devrait valider son maintien chez ses voisins niçois lors de la 38e et dernière journée du championnat de France. Pour le soulagement des uns, et la déception toute relative des autres.

Quenelles de voisinage

Se quitter en bons ennemis

Par Chris Diamantaire

C'était, depuis plusieurs semaines, la grande crainte des Monégasques : devoir jouer leur survie en terre hostile, à l'ultime journée. Une hypothèse qui égayait forcément un peu la fin de saison des supporters niçois, logiquement plus intéressés par les intrigues concernant l'éventuel rachat de leur club que par le spectacle un brin décevant offert par leur équipe. Solidement ancré dans le top 10 malgré son statut de deuxième pire attaque de Ligue 1, l' OGC Nice devrait finalement se contenter d'un simple derby pour l'honneur, son voisin ayant retrouvé laborieusement le sien le week-end dernier. Une bataille fraternelle, plutôt qu'une guerre fratricide ? Une issue presque cohérente pour ce qui demeure le plus vrai – géographiquement parlant – des derbys de l'élite, mais aussi l'un des plus apaisés.» , explique Cédric Bertugli, ancien membre de la BSN et impliqué depuis une dizaine d'années dans la préformation niçoise. Mais pourquoi si peu de haine ? Si l'image, réelle ou fantasmée, renvoyée par les deux clubs a nourri le dédain éprouvé par chaque camp, elle les a aussi préservés d'une véritable détestation conflictuelle. «» , observe Cédric. Nice l'ancrage local et l'identité populaire, à Monaco l'extension du territoire par l'aura sportive et princière. Les deux clubs ne se ressemblent pas assez pour se sentir en réelle concurrence, mais leurs supporters se côtoient évidemment trop pour ne pas s'asticoter : «, poursuit Cédric.» Le genre d'anecdote qui aurait pu mal tourner ailleurs, mais qui ne dépasse pas le stade du chambrage grisant dans l'antre du Rocher.Derrière l'attraction-répulsion qui se cache parfois dans les regards échangés entre voisins – chacun pouvant légitimement envier et mépriser l'autre selon l'angle choisi –, le besoin de repères et de rituels tempère aussi le désir d'enfoncer le rival. Le fameux cortège de scooters pour avaler les vingt kilomètres séparant les deux villes en est un : «» , précise le dirigeant des U13 de l' OGC Nice . Privé de beaucoup de ses ennemis historiques tels que Bastia , Cannes ou Toulon, le club azuréen a besoin d'entretenir et de transmettre les petites rivalités dont il raffole, fussent-elles moins tendues, en même temps qu'il réenclenche sa croissance sportive., note Cédric.» Ce vendredi soir, l' ASM , balayée 4-0 lors de ses deux derniers déplacements à l'Allianz Riviera, devra juste se battre pour ne pas transformer un derby pour l'honneur en derby de la peur. Et ainsi ne pas décevoir les siens, ni rompre les liens : «