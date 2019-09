Pour son retour, Neymar libère le PSG

Alors que Strasbourg tenait le match nul, Neymar a offert la victoire au PSG dans le temps additionnel d'un magnifique retourné ! La plus belle des réponses au public parisien.

Navas décisif

Le début de la rédemption

Navas - Dagba, Thiago Silva, Diallo, Kurzawa (Kimpembe, 71e) - Di María, Verratti, Gueye, Sarabia (Herrera, 71e) - Neymar, Choupo-Moting (Icardi, 62e). Entraîneur : Thomas Tuchel.



Sels - Simakan (Liénard, 74e), Koné, Mitrović, Djiku, Carole - Lala, Bellegarde, Sissoko, Thomasson (Prcić, 85e) - Ajorque (Mothiba, 78e). Entraîneur : Thierry Lauret.

Insulté par le virage Auteuil en début de match, sifflé par une partie du stade, conspué à chaque fois qu’il touchait le ballon, Neymar a reçu un accueil mitigé, voire épicé de la part du Parc des Princes qui ne l’avait plus vu depuis la fin de saison dernière. Et puis, Neymar a mis tout le monde d’accord. Alors que l’on se dirigeait vers un match nul équilibré, même si le PSG poussait fort dans le dernier quart d’heure, le Brésilien a déclenché un retourné magnifique et offert la victoire au club parisien. Ángel Di María lui a même servi le doublé sur un plateau d'argent au bout d'un contre, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Victoire 1-0 du PSG.Il y a du nouveau au Paris Saint-Germain. Un nouveau maillot vintage 80s blanc avec deux bandes rouge et bleu côté gauche du plus bel effet, qui fera office de troisième liquette en 2019-2020. Et surtout un nouveau gardien, qui s’est déjà montré décisif. On joue la 18minute, quand le latéral strasbourgeois Mohamed Simakan s’infiltre sur son côté droit et sert Ludovic Ajorque devant la surface. La grande tige alsacienne décoche une belle frappe du gauche, mais Keylor Navas se détend sur sa gauche pour claquer le cuir en corner. Plus tard, à un quart d’heure de la fin, Ajorque, seul dans la surface, bute à nouveau sur le gardien costaricien alors qu'il avait peut-être la victoire au bout du pied.En première période, la connexion Neymar-Di María fonctionne sur corner ou dans la profondeur, mais la charnière centrale strasbourgeoise reste vigilante. Stefan Mitrović a beau toucher involontairement la gonfle du bras et le Ney peut tenter de lober Matz Sels, les Alsaciens sont aussi infranchissables que la ligne Maginot. Côté strasbourgeois, Kenny Lala n’attend pas la pause fraîcheur pour boire Layvin Kurzawa, et à la fin du premier acte, un constat s’impose : Strasbourg tient le choc.Il faut patienter jusqu’à la 56minute pour voir enfin une frappe cadrée parisienne. Elle est signée Sarabia du gauche et file directement dans les bras de Sels. Alors ? Alors, Thomas Tuchel sort de sa manche un atout qui facture une vingtaine de buts en moyenne sur les quatre dernières saisons de Serie A : Mauro Icardi enlève son survêtement et fait son entrée à la place de Choupo-Moting, touché au tibia. L’Argentin tente sa chance, il est contré par Koné. Plus la fin de match approche, plus la pression s’intensifie sur les cages alsaciennes. Et c’est Neymar qui finira par enfiler le costume du sauveur dans le temps additionnel en reprenant un centre de Diallo en retourné. Les ultras parisiens avaient prévenu que «» pour Neymar. En tout cas, celui-ci ne pouvait pas mieux commencer.