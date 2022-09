Naples met Liverpool au supplice

Naples (4-2-3-1) : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera (Rui, 74e) - Anguissa, Lobotka - Zieliński (Elmas, 74e), Politano (Lozano, 58e), Kvaratskhelia (Zerbin, 57e) - Osimhen (Simeone, 41e). Entraîneur : Luciano Spalletti.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Gómez (Matip, 46e), Van Dijk, Robertson - Fabinho, Milner (Thiago, 62e), Elliott (Arthur, 77e) - Diaz, Salah (Jota, 62e), Firmino (Núñez, 62e). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Naples, ton univers impitoyable...Battu lors de ses deux dernières venues à Naples, en 2018 (1-0) et en 2019 (2-0), Liverpool est encore reparti les mains vides mercredi. Mais avec les valises bien pleines (4-1). 42 secondes et le vengeur masqué Victor Osimhen file dans le dos de Joe Gomez et frappe sur le poteau (1). Piotr Zieliński récompense la bonne entame des siens en transformant un penalty consécutif à une main de James Milner. Pris par l'agressivité napolitaine, Liverpool court logiquement derrière le score. Et ce n'est pas fini... L'arbitre siffle un nouveau penalty pour une faute de Virgil van Dijk sur Osimhen. Le Nigérian veut se faire justice, mais Alisson repousse (18). Il faut ensuite un sauvetage de Van Dijk pour empêcher Kvaratskhelia de breaker (28). À la suite d'une nouvelle perte de balle de Gómez, totalement dépassé, Zambo Anguissa combine avec Zieliński et provoque un deuxième rugissement du stadeLesont peu à peu sorti la tête de l'eau, mais à l'image de Mo Salah, qui a raté son contrôle en position idéale (23), rien ne leur a souri. Le coup franc de Trent Alexander-Arnold est retombé juste au-dessus de la cage (22), Alex Meret a détourné la tête de VVD (34) et Harvey Elliott a envoyé sa reprise à côté (35). Tout juste entré pour suppléer le blessé Osimhen, Giovanni Simeone leur a remis la tête sous l'eau sur un service de Kvaratskhelia, et Zieliński a enfoncé le clou en marquant en deux temps au milieu d'une défense aux abois. Luis Díaz a sauvé l'honneur d'une jolie frappe. Le Colombien a tenté de sonner la révolte avec une tête pleine de rage, claquée par Meret (61), mais la rébellion n'est pas allée plus loin.Et dire que la chute desa commencé le 31 juillet contre Strasbourg ...