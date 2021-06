Moussa Sissoko : « Je suis respecté par tout le monde »

« Depuis le début de ma carrière, je me suis fixé une ligne de conduite : je ne m’enflammerai jamais après des éloges, comme je ne m’enfoncerai jamais sous terre après des critiques. »

Propos recueillis par Mathieu Rollinger





C’est un réel plaisir. Cet Euro en France reste un grand moment pour moi et pour tout le pays. Nous avions fait un beau parcours, même si on n'a pas pu finir comme il le fallait. On veut tous revivre des émotions aussi fortes.2016, ça commence à remonter. Parler de revanche, ce serait trop fort comme mot. Et puis on ne peut plus revenir en arrière, ils ont gagné cette finale, chapeau à eux, nous, on est passé à autre chose. Depuis, il y a eu d’autres matchs contre le Portugal en Ligue des nations, mais surtout le Mondial en Russie même si je n’y étais pas. Cela dit, le match qui nous attend contre le Portugal sera très important et crucial pour atteindre nos objectifs : être premier de ce groupe et se qualifier pour le tour suivant.C'est vrai que je suis un ancien ! Depuis que je suis là, j’ai vu passer beaucoup de joueurs. Mais je me sens toujours très bien dans ce collectif. Je suis respecté par tout le monde. J’essaye de donner des conseils aux plus jeunes, de les encourager, de les booster ou d’apaiser les esprits quand ça va mal. Le dernier exemple en date, c'est Jules Koundé : au moment où il s’apprêtait à entrer en jeu contre le pays de Galles, je suis allé le voir pour lui dire de jouer libéré, sans complexe. J’essaye de faire ce lien. J’assume ce rôle de modèle ou d’exemple. C’est toujours bien d’avoir une personne expérimentée, avec un peu plus de recul sur les choses, donc si je peux aider l'équipe à ce niveau-là, ça ne peut être que positif. Mais si on y regarde de plus près, tous jouent dans les plus grands clubs d’Europe. Ils ont l’habitude de cette pression qui entoure les grands événements.Pour être honnête, tout ce qu’on peut dire sur moi, rien ne me dérange. On sait qu’on ne peut pas plaire à tout le monde, ça fait partie de la vie et il faut savoir accepter la critique. Depuis le début de ma carrière, je me suis fixé une ligne de conduite : je ne m’enflammerai jamais après des éloges, comme je ne m’enfoncerai jamais sous terre après des critiques. En gros, je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. Le plus important pour moi est de faire mon boulot et de donner le maximum pour l’équipe.Être bon à l’entraînement, tout donner, travailler, mettre l’équipe dans les meilleures conditions, que je commence le match ou non... Quand le sélectionneur me donne du temps de jeu, c’est être un exemple, être performant pour aider l’équipe à entrer dans ses objectifs. Voilà mon boulot, tout simplement.J’ai la même relation avec lui que celle qu’il entretient avec tous les autres. C’est quelqu’un qui est proche de son groupe, qui rigole avec tout le monde. On peut s’envoyer des blagues, comme avoir des discussions plus sérieuses. Et quand on ne se voit pas, je peux recevoir un message de sa part pour mon anniversaire, lors des fêtes de fin d’année, à la suite d'un pépin physique, pas plus. On a chacun notre vie en dehors de l’équipe de France, mais c’est bien d’avoir un entraîneur comme ça, ouvert à l’échange. S'il est encore en poste aujourd’hui, après neuf ans de service, c’est qu’il est la bonne personne pour guider cette équipe de France.On n’en a pas discuté, non. J’essayais de faire de mon mieux avec mon club, d’être patient en attendant que la liste sorte. J’espérais de tout cœur en faire partie et quand elle a été dévoilée, j’étais forcément heureux et un peu soulagé.C'est un milieu garni, avec différents profils. Les équipes qu'on va rencontrer ont toutes un style différent. Avec ce mix, on pourra répondre à toutes les situations. Le sélectionneur devra faire ses choix, mais avec de tels joueurs, c'est un problème de luxe que beaucoup d'autres coachs aimeraient avoir.Je n’en ai aucune idée, sincèrement. Même si vous demandez au coach, lui-même ne pourra pas y répondre. Ça va dépendre de l’opposition, du scénario du match, des besoins de l’équipe. J’ai toujours affiché ma préférence pour l’axe. C’est le poste où je suis le plus à l’aise, mais si je dois aider sur un côté, ce sera avec plaisir. Comme depuis déjà pas mal d’années.Non, du tout, c'est même plutôt plaisant ! Les joueurs qu’on a devant sont des joueurs de très très bonne qualité, c'est évident. On espère qu’ils feront un bon tournoi pour nous emmener jusqu’au bout. Et puis, il n'y a pas besoin d'être jaloux, on sait très bien comment ça se passe dans le foot... Selon moi, on est complets à tous les niveaux, des cages à la ligne d'attaque.Je ne suis pas dans la chambre de tout le monde H24, mais je n'ai jamais entendu quelqu’un en parler. Aujourd’hui, il est avec nous et on en est très contents. Je pense que ça s’est vu contre le pays de Galles. Karim était à l’aise, mobile, disponible. Il lui a juste manqué ce but, mais on a vu le Karim du Real. Ça prouve qu’il est vraiment heureux de revêtir ce maillot bleu. Il reste plein de matchs à venir, j’espère qu’il donnera le meilleur de lui-même pour mettre des buts.Ça m’arrive quand je traverse des moments difficiles. J’essaye de me recentrer, de penser à ce que j’ai déjà réussi. Ça me permet de garder de la lucidité et de relativiser pour affronter ces mauvaises passes. J’ai la chance de faire un métier fantastique, d'être en bonne santé, de pouvoir bien gagner ma vie et d’avoir vécu pas mal de mes rêves. Il y a plein de gens qui souffrent de choses qu’on aimerait ne plus voir dans ce monde. À côté de tout ça, j'ai conscience d'être privilégié de vivre tout ça. Parfois, ça peut piquer, mais il faut se relever et travailler encore plus. Je n’ai pas le droit de me plaindre.Le temps perdu, on ne peut plus le rattraper. Ils ont gagné un titre de champion du monde, j’étais très content pour la France et pour tous les joueurs. Ce sont tous des potes. Ils l'ont mérité. Maintenant, il y a une nouvelle aventure qui débute, et notre but est d’aller le plus loin possible. Nous sommes des compétiteurs. Ça se voit dans les jeux à l’entraînement, lors du premier match de préparation, à la Play ou même un jeu de cartes, on est là pour gagner.J’aurais aimé connaître ça depuis longtemps, c’est vrai. Mais je suis quelqu’un de très croyant et je me dis que tout ce que Dieu fait, c’est qu’il y a une raison. Si je n’ai pas de trophée pour le moment, c’est Dieu qui en a décidé ainsi. Je continue de faire mon petit bonhomme de chemin. Il y a une belle compétition qui arrive, avec l’opportunité d’aller au bout. D’autres équipes prétendent à ce trophée, donc on devra se battre tous les jours.Non ! Nous sommes tous concentrés, déterminés et plein d’envie. Tout le monde veut marquer l’histoire de ce pays. On sait ce qu'a fait la génération 1998-2000, avec un doublé Mondial-Euro. On aimerait marcher dans leurs pas. Ça serait magique.Je ne vois pas plus loin que cet Euro. Je vis au jour le jour. J’ai la chance d’être là, donc je savoure. Quand ça sera fini, je partirai en vacances, des vacances méritées je l’espère avant d’attaquer une nouvelle saison, avec de nouveaux objectifs en tête, collectivement ou individuellement.Je vois ce qui se passe à travers les médias. Je ne peux pas faire l’aveugle. Mais le président prendra la meilleure décision pour le club, j’en suis sûr. Moi, je n’ai pas mon mot à dire. Donc je reste concentré sur l’équipe de France.C’était marrant, c’était plaisant et puis elle a réussi à l’équipe et à moi personnellement. Donc si vous voulez en refaire une, oui, je suis chaud !C’est vous les experts, vous allez trouver la meilleure chanson possible.