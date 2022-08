Monaco tient tête à Paris

Si le PSG reste leader du championnat, il laisse en route ses deux premiers points de la saison face à une AS Monaco qui avait à coeur de montrer ce qu'elle avait dans le ventre après ses débuts contrastés. Dans les faits, c'est Neymar qui a répondu sur penalty à l'ouverture de Volland.

Dévisage, défigure

PSG (3-4-3) : Donnarumma - Ramos, Marquinhos (Mukiele, 86e), Kimpembe - Hakimi, Sanches (Danilo, 63e), Verratti, Mendes - Messi (Sarabia, 86e), Mbappé, Neymar. Entraîneur : Christophe Galtier.



ASM (5-3-2) : Nübel - Aguilar, Disasi, Maripán, Badiashile, Caio Henrique - Fofana, Camara (Lucas, 74e), Golovin (Minamino, 63e) - Ben Yedder, Volland (Akliouche, 25e, puis Embolo, 63e). Entraîneur : Philippe Clement.

Par Mathieu Rollinger, au Parc des Princes

Claquer 17 buts en trois matchs, trôner au somment de la Ligue 1 et avoir un teint radieux à la fin du mois d'août n'a jamais empêché personne de se faire casser la gueule. Les Parisiens l'ont appris à leurs dépens lors de la réception de l'AS Monaco, entreprenante et bien organisée. En revanche, la force collective et la sérénité emmagasinée depuis le début de l'été lui a permis de garder la face et de sauver un point. Un premier accroc pour Christophe Galtier sans grande conséquence et qui a pour mérite de rappeler à ses protégés qu'il vaudra mieux garder les pieds sur terre tout au long de cette saison. Car le chemin pour accéder à ses objectifs est encore immense.Encore douzièmes ce matin et en proie au doute après un début de saison compliqué, les Monégasques ont laissé leurs bonnes manières sur le Rocher. Pour cette affiche dite, le plan des Azuréens prend un drôle de visage : une face d’un équilibre défensif parfait, frôlant la perfection, au point d’empêcher les Parisiens de passer la ligne médiane pendant un gros quart d’heure ; l’autre effrayante, agressive et dévoilant des crocs acérés prêts à mordre le premier mollet qui passe. La personnification de tout ça ? Mohamed Camara. Pour sa première titularisation avec l’ASM, le milieu venu de Salzbourg s’est cogné tour à tour Messi, Neymar ou encore Verratti, et c’est sur un tacle magnifique dans les pieds de La Pulga que le bossu malien permet à Kevin Volland, après un appui sur Aleksandr Golovin et avoir résisté au retour de Presnel Kimpembe, d’aller gifler Gianluigi Donnarumma du gaucheLe bel allemand doit quitter la pelouse dans la foulée, touché au tibia, mais le besogneux Camara lui est toujours là pour aller gratter un coup franc que Caio Henrique aurait pu envoyer dans le petit filet gauche sans l’horizontale du portier italien (33). Pris à la gorge, le PSG essaye de se rapprocher de ses standards mais n’y arrive pas. Quand Neymar est contré de loin, c’est Sergio Ramos qui voit sa bicyclette tomber à plat alors que Lionel Messi et Kylian Mbappé accrochent coup sur coup le poteau avant de rentrer au vestiaire. Pour se refaire une beauté ?La poudre, c’est pourtant Wissam Ben Yedder qui la fait parler : sur une ouverture somptueuse de Fofana, l’attaquant de poche crochète Donnarumma mais ne peut redresser suffisamment sa frappe pour trouver le cadre vide. Et pendant que les Monégasques continuent de jouer crânement leur chance en contre, Paris retrouve des couleurs. Messi et Neymar peuvent enfin naviguer dans la surface et c'est dans celle-ci que le Brésilien, lancé par l'Argentin, se fait accrocher par Guillermo Maripán. Il faut la VAR pour permettre à M. Bastien se rendre compte du méfait mais Da Silva Santos Junior ne se fait pas prier pour égaliser depuis son point de penalty chéri. Les intentions asémistes douchées et les intérêts parisiens sauvegardés, il manque ensuite toujours un petit quelque chose pour que la décision soit forcée : Breel Embolo est trop brouillon devant, Achraf Hakimi est rembarré par le poteau et Mbappé frustré par Nübel sur sa spéciale (accélération et pied qui se ferme au dernier moment). La tension en fin de match, en atteste l'embrouille entre Hakimi et Caio Henrique, ne fait que le confirmer : ce nul est aussi logique que décevant pour les deux équipes.