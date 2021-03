Monaco sort Nice sans forcer

Malgré une équipe quelque peu remaniée, l'AS Monaco a éjecté l'OGC Nice de la Coupe de France grâce à un but de Kevin Volland et un autre de Ruben Aguilar (0-2). Supérieurs ce lundi soir, les joueurs de Niko Kovač ont donc facilement remporté leur troisième derby azuréen de la saison.

Pour l'amour de Cesc

La Côte d'Azur est monégasque

OGC Nice (5-3-2) : Benítez – Daniliuc (Lotomba, 55e), Todibo, Saliba, Nsoki - Claude-Maurice, Schneiderlin, Lees-Melou – Maolida, Gouiri, Kamara (Dolberg, 55e). Entraîneur : Ursea.



AS Monaco (3-5-2) : Majecki – Aguilar, Disasi, Maripán (Badiashile, 46e) - Diatta (Diop, 63e), Fofana, Fàbregas (Golovin, 81e), Tchouaméni (Matazo, 37e), Bollo-Touré (Caio Henrique, 81e)- Volland - Jovetić. Entraîneur : Kovač.

Alors qu'il était titulaire pour la septième fois seulement cette saison, Cesc Fàbregas a fait ce qu'il sait faire de mieux : se placer entre les lignes, dicter le tempo et jouer juste, toujours juste. Trois ingrédients indispensables pour une équipe monégasque remaniée, Coupe de France oblige. Inspiré et pas avare en efforts, le milieu catalan a même offert l'ouverture du score à Kevin Volland peu avant la demi-heure de jeu. Un but qui aura permis à l'ASM de Fàbregas de gérer tranquillement son avantage au score, avant de planter un second but en fin de match.Sans Wissam Ben Yedder ni Sofiane Diop, mais avec Fàbregas dans le rôle de chef d'orchestre, les Monégasques dominent logiquement le début de rencontre. Comme lors du tour précédent contre Grenoble, Stevan Jovetić se met rapidement en action, mais sa frappe n'inquiète guère Walter Benítez. Le portier niçois doit se mettre un peu plus au boulot quand Fodé Ballo-Touré déboule dans son couloir avant d'envoyer un centre-tir sur les gants du Colombien (12). Dans tous les bons coups, Fàbregas se régale aux côtés de Jovetić et Kevin Volland. Plus présent dans le jeu qu'à l'accoutumée, l'Allemand va marquer après une récupération haute et un caviar du numéro 4 monégasque. Ce but réveille à peine les Aiglons, que leur jeu stéréotypé n'aide pas à déstabiliser le bloc adverse.Au retour de la pause, l'ASM laisse davantage le cuir à son adversaire, qui va frapper pour la première fois de la rencontre peu avant l'heure de jeu, après un tir puissant, mais contré d'Alexis Claude-Maurice (53). En manque d'idées et de génie, les gars d'Adrian Ursea s'en remettent à des actions individuelles, dont celle de Kasper Dolberg, qui trouve le poteau monégasque après un enchaînement dos au but splendide (61). Plus entreprenants offensivement, les locaux se bougent enfin, mais peinent à amener le danger sur la cage de Radosław Majecki. En face, Monaco évolue désormais en contre, et Jovetić allume une première mèche dans un angle fermé (73), puis une seconde sur un coup franc malicieux, mais non cadré (76). En fin de match, le Monténégrin rate une nouvelle balle de break avant que Ruben Aguilar s'en charge d'un tir du droit croisé que Benítez ne peut arrêter. La messe est dite, et l'ASM file en 8de finale de la Coupe de France, remportant au passage son troisième derby azuréen de la saison. À la saison prochaine.