Monaco coupe les ailes des Aiglons

Privé de son capitaine et défenseur Dante pour le reste de l'année, l'OGC Nice doit réapprendre à défendre. En attendant, l'AS Monaco a profité des largesses défensives des Aiglons pour repartir de l'Allianz Riviera avec la victoire (1-2).

29

Attaque Sans Modération

Pas le droit à l'erreur

Nice (4-3-3) : Benítez - Lotomba, Bambu, Schneiderlin, Nsoki (Ndoye, 84e) - Lees-Melou, Bouadoui (Claude-Maurice, 67e), Thuram (Pelmard, 46e) - Reine-Adélaïde (Maolida, 67e), Gouiri, Dolberg (Rony Lopes, 67e). Entraîneur : Patrick Vieira.



Monaco (4-4-2) : Mannone - Aguilar, Disasi, Badiashile, C.Henrique - Diop (Geubbels, 74e), Tchouameni, Fofana, Gelson Martins (Sidibé, 85e) - Ben Yedder (Pellegri, 85e), Volland (Florentino, 78e). Entraîneur : Niko Kovač.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Si cette citation bien connue a été écrite par Alphonse de Lamartine, elle aurait tout aussi pu être prononcée par Patrick Vieira, qui doit faire face à l'absence de son défenseur et capitaine Dante, victime d’une rupture des ligaments croisés il y a une semaine à Angers. Et force est de constater que sans leur pierre angulaire, les Aiglons ne savent plus vraiment comment faire pour défendre. Et vu que la bande à Wissam Ben Yedder, elle, sait très bien comment attaquer, les Monégasques repartent de l’Allianz Riviera avec une victoire plus que logique (0-2).Pour pallier l’absence de Dante, couplée à celles de Kamara et d'Atal, Patrick Vieira a tout d’abord tenté un coup de poker en redescendant Morgan Schneiderlin d’un cran. Et si Thomas Tuchel ne peut que valider ce choix, les Monégasques ont vite profité de ce manque de repères pour partir à l’assaut des buts de Walter Benítez. Malheureusement pour eux, le portier des Aiglons n’est, lui, visiblement pas affecté par l’absence du défenseur brésilien. Et l’Argentin l’a prouvé en détournant sur sa transversale une première frappe de Kevin Volland (2), avant d’écœurer à nouveau l’attaquant allemand (8) et de remporter son face-à-face avec Wissam Ben Yedder (11). Et alors que l’attaque-défense de l’ASM s’intensifie, Axel Disasi s’élève dans les airs pour catapulter d’un violent coup de boule un corner de Youssouf Fofana au fond des filets. En face, l’OGC Nice n’arrive pas à traverser la moitié de terrain. Si ce n’est sur une frappe toute molle de Kasper Dolberg qui permet de rappeler que Vito Mannone remplace Benjamin Lecomte, blessé, dans les cages de Monaco (30).Patrick Vieira a beau faire entrer le latéral Andy Pelmard et faire remonter Morgan Schneiderlin au milieu de terrain, l’OGC Nice commence la seconde période comme la première : en souffrance défensivement. Et ce n’est pas Stanley Nsoki, dont la passe manquée profite à Sofiane Diop qui s’en va glisser le cuir entre les jambes de Walter Benítez, qui dira le contraire. Et alors que l’OGC Nice semble totalement K-O, Vito Mannone, le portier monégasque d’une après-midi, relance les Aiglons en relâchant une frappe pourtant anodine de Jordan Lotomba. Au rebond, Axel Disasi pense dégager le danger avant de voir Pierre Lees-Melou venir le contrer en envoyant le cuir au fond des filets. Si cette réduction du score a permis de relancer le suspense, elle n’a pas vraiment changé la physionomie du match. À l’image de cette volée de Willem Geubbels qui s’écrase sur le poteau (82). Tant pis, les Monégasques se contenteront de ce résultat qui leur permet de grimper à la 5place. Un rang occupé jusque-là par... l'OGC Nice qui va devoir apprendre à vivre sans Dante pour espérer retrouver le top 5.