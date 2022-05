Monaco garde le rythme contre Angers

Monaco (4-2-3-1) : Nübel - Aguilar (Sidibé, 83e), Maripán, Badiashile, Henrique - Fofana, Matazo (Lucas, 78e) - Diop (Jakobs, 46e), Volland, Golovin (Akliouche, 84e) - Ben Yedder (Boadu, 78e). Entraîneur : Philippe Clement.



Angers (3-1-4-2) : Mandrea - Ebosse (Manceau, 70e), Traoré, Thomas - Bentaleb - Bamba (Taïbi, 83e), Doumbia, Ounahi (Pereira Lage, 62e), Mendy (Bahoken, 62e) - Jakoliš (Mangani, 62e), Fulgini. Entraîneur : Gérald Baticle.

La passe de sept pour Monaco.Dans la tranquillité dominicale habituelle du stade Louis-II, l'AS Monaco a fait un pas de plus vers les places européennes en s'imposant sans trembler face à Angers (2-0). Un succès, le septième consécutif en Ligue 1, qui a mis un peu moins de 45 minutes à se dessiner. Timides, voire endormis, les joueurs du Rocher laissent les Angevins se procurer quelques opportunités avant de porter un premier coup au moral adverse juste avant la pause : festival de Youssouf Fofana conclu par une frappe qu'Anthony Mandrea repousse malencontreusement sur le genou de son coéquipier Abdoulaye Bamba, et voilà l'ASM en tête en rentrant aux vestiaires.Plutôt que de laisser les hommes de Gérald Baticle espérer, les Monégasques appuient sur l'accélérateur dès le coup d'envoi de la seconde période et, après trois pions de Kevin Volland (46) et Wissam Ben Yedder (49, 52) refusés pour des positions de hors-jeu, Monaco plie finalement la rencontre à l'heure de jeu sur une contre-attaque éclair orchestrée par Aleksandr Golovin et concrétisée par Ben Yedder, son 21but de la saison en Ligue 1. Trois points de plus dans la besace pour l'ASM qui recolle donc à Rennes (3, 62 points), alors qu'Angers tarde à assurer son maintien (15, 35 unités).Plus les journées défilent, plus le Rocher monégasque est solide et plus les rêves de Ligue des champions se rapprochent de la réalité.