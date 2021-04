Mislav Oršić, la dynamite de Zagreb

Partir pour mieux revenir. Tel est le chemin qu'a choisi d'emprunter Mislav Oršić. Avant de foudroyer Tottenham en huitièmes de finale de Ligue Europa, le natif de Zagreb a pris de la distance en allant rouler sa bosse en Italie et en Slovénie, mais surtout en Corée du Sud et en Chine. Des étapes qui ont permis à l'ailier de revenir au pays par la grande porte, pour devenir la nouvelle star du Dinamo et embrasser une carrière internationale sous le maillot à damier.

« Un petit Mbappé »

L’éveil au Pays du matin calme

Par Alexandre Delfau et Quentin Ballue

Tous propos par AD et QB sauf ceux de Branko Hucika, issus de Sportske Novosti.

Un crochet du gauche puis un enroulé du droit pleine lucarne, un plat du pied plein cadre, un festival de dribbles et un intérieur du pied le long du poteau, voici comment Mislav Oršić est devenu en quarante minutes le bourreau continental de Tottenham (3-0). L'ailier gauche a envoyé à lui tout seul le Dinamo Zagreb en quarts de finale de la Ligue Europa, seule compétition européenne remportée par le club de la capitale croate, en 1967, sous l’appellation « Coupe des villes de foire » . En martyrisant les reins de Serge Aurier et les filets d'Hugo Lloris, Oršić est devenu le deuxième joueur de l'histoire à inscrire un triplé aux, tout comme il est devenu le deuxième de l'histoire à planter trois buts à une équipe anglaise en Ligue Europa.Le, sa marque de fabrique, puisqu'il a réitéré pareille performance lors de sa première titularisation chez les pros, avec l'Inter Zaprešić en 2010, puis à cinq reprises depuis sa signature à Zagreb à l'été 2018, dont un, presque aussi iconique que celui infligé à Lloris, face à l'Atalanta , lors de la précédente campagne de Ligue des champions (4-0). Son arrivée chez les( « les citoyens de Zagreb » en croate) n'en est d'ailleurs pas vraiment une pour celui qui y est né, y a grandi et a toujours rêvé de porter haut les couleurs bleues du Dynamo. Si, Mislav Oršić a décidé de prendre ces lignes d'Orelsan à bras-le-corps pour en vérifier le bien-fondé.Après avoir fait ses débuts dans le grand bain avec l'Inter Zaprešić, une petite ville croate d'environ 25 000 habitants, le natif de Zagreb a décidé d'aller voir ailleurs dès ses 20 ans, lorsque le club est relégué en deuxième division en 2013. Il débarque à La Spezia, au bord de la mer de Ligurie, pour y évoluer en Serie B.(Gabriele Volpi, également propriétaire du club de Rijeka, NDLR), fait savoir Francesco Migliore, passé par le centre de formation de l'Olympique lyonnais et latéral gauche desde 2013 à 2017. L'Italien se souvient d'un Oršić. Avec déjà de quoi impressionner balle au pied à l'entraînement, mais pas encore en match., appuie Migliore.(Rires.)Après onze bouts de match en Italie, l'ailier rejoint à l'été 2014 le club croate de Gabriele Volpi, le HNK Rijeka.(l'entraîneur de Rijeka à l'époque), raconte Branko Hucika, l'agent d'Oršić.(Slovénie)Une arrivée en Asie à 22 ans seulement, aux Jeonnam Dragons, à laquelle Branko Hucika n’est sans doute pas étranger, lui qui a joué pour l’Ulsan Hyundai (Corée du Sud), Shonan Bellmare (Japon) et Tampines Rovers (Singapour) au début des années 2000.Deux saisons, 14 buts et 11 passes décisives plus tard, le Croate débarque en Chine, à Changchun. Pour seulement sept mois., analyse Julien Gorius, passé par le club de la province du Jilin en 2016.La greffe avec la Chinese Super League ne prend pas, alors il revient chez le voisin coréen, où tout le monde l'appelle « Orcha » , difficulté pour les locaux de prononcer son nom oblige. En terrain connu, mais cette fois sous les couleurs de l’Ulsan Hyundai. Bingo : il devient rapidement le détonateur d'une équipe vainqueur de la coupe nationale en 2017, avec des buts plus beaux les uns que les autres. Tout y passe, du coup franc direct au slalom, en passant par la frappe venue d'ailleurs. Ce qui lui offre un billet retour pour Zagreb, où l'attend le Dinamo. Le conte de fée ne s'est pas arrêté là : 13 buts lors de sa première saison, 21 lors de la suivante, déjà 19 pour l'exercice en cours, et un statut d'international depuis septembre 2019., témoigne Tomislav Šarić, qui l’a côtoyé chez les jeunes et au début de sa carrière pro à Zaprešić.Tout comme ses récentes prestations ont donné tort à West Bromwich de ne pas avoir voulu faire un petit effort. En déchirant le cœur des, Oršić a aussi rouvert une plaie dans celui des fans des. Le Croate était en effet tout proche de rejoindre les Midlands en janvier 2020. Quatorze mois plus tard, WBA, avant-dernier de Premier League avec la deuxième plus mauvaise attaque, se dirige tout droit vers le Championship. À des années-lumière du quart de finale de Ligue Europa contre Villarreal que va vivre Mislav Oršić, qui a compris que la terre était ronde, pour une seule bonne raison.