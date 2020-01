Milan poursuit sa belle série à Brescia

Brescia (4-3-1-2) : Joronen - Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju - Bisoli (Skrabb, 88e) Tonali, Dessena (Ndoj, 78e) - Romulo - Ayé (Donnarumma, 80e), Torregrossa. Entraîneur : Eugenio Corini





AC Milan (4-4-2) : Donnarumma - Conti, Kjær, Romagnoli, Hernandez - Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoğlu (Krunic, 78e) - Ibrahimović, Leão (Rebić, 58e). Entraîneur : Stefano Pioli

RD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le début d'année est décidément porteur pour l'AC Milan. En déplacement à Brescia pour ouvrir la 21journée de Serie A, desempruntés et timides ont assuré l'essentiel en s'imposant contre le 19, ce vendredi soir.Quelque peu gagnés par l'euphorie au regard des derniers résultats, Stefano Pioli avait tenu à calmer l'ardeur des supporters milanais : «. » Parce qu’il connaît mieux que personne son équipe, constamment instable à l’extérieur (5 succès, 5 défaites). Et le début de match de la part detimorés le prouve. À l’exception d’un Zlatan qui sollicite d’une tête Joronen (19), ils ne parviennent pas à imposer leur empreinte sur la rencontre. Brescia, qui n’a plus goûté à la victoire contre l’AC Milan depuis 2003 où officiaient alors Guardiola et Roberto Baggio, n’affiche aucun complexe. Torregrossa (33) allume une mèche, avant qu’Ayé ne soit tout proche d’ouvrir la marque sans un joli réflexe de Donnarumma (34).En l'absence de Balotelli suspendu, Torregrossa continue de jouer les artificiers. L'attaquant desfait trembler Donnarumma par deux fois : d'abord d'une reprise acrobatique frôlant le montant (51), puis d'une frappe soudaine (59). Il faut finalement l'entrée en jeu de Rebić, buteur opportuniste dans la surface, pour que la formation lombarde mène les débats contre le cours du jeu. Si Theo Hernandez envoie un cachou sur la barre transversales après une percée folle en solitaire (86), l'ouverture du score est bien heureuse puisque Brescia continue de pousser par l'intermédiaire de Ndoj (75). Sans parvenir à trouver la faille.Avec cette troisième victoire consécutive en championnat, les hommes de Stefano Pioli repassent provisoirement sixièmes et se relancent véritablement dans la course aux places européennes.