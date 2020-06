Maupay et Brighton crucifient encore Arsenal

16

Brighton (4-2-3-1) : Ryan - Schelotto (Montoya, 71e), Dunk, Webster, Burn - Pröpper, Bissouma (Mac Allister, 90e+3) - Mooy (March, 46e), Groß (Connolly, 71e), Trossard (Stephens, 87e) - Maupay. Entraîneur : Graham Potter.



Arsenal (4-3-3) : Leno (Martínez, 40e) - Bellerín, Mustafi, Holding, Kolašinac - Ceballos (Nelson, 87e), Guendouzi, Saka (Tierney, 87e) - Pépé (Willock, 87e), Lacazette (Nketiah, 78e), Aubameyang. Entraîneur : Mikel Arteta.

L'histoire se répète, pour Arsenal.Déjà battus à la surprise générale à l'aller par Brighton (1-2, quinzième journée) avec un but tardif de Neal Maupay, lesse sont une nouvelle fois inclinés en toute fin de match face aux. Le buteur décisif ? Neal Maupay, encore. Comment dit-on « bête noire » , en anglais ? Trois jours après la gifle reçue sur la pelouse de Manchester City , les Londoniens ont pourtant failli prendre les devants dès la huitième minute. Mais la mine du droit de Saka s'est écrasée sur la barre de Ryan, décisif à la demi-heure de jeu sur une tête plongeante de Lacazette, servi de la gauche par le même Saka. Pauvre en occasions, la première période a été marquée par la grosse blessure au genou droit de Bernd Leno. Bousculé dans les airs par Maupay, le portier allemand d'Arsenal s'est mal réceptionné et a dû céder sa place à Emiliano Martínez, plus apparu en Premier League depuis avril 2017.Privés de l'ouverture du score en début de deuxième mi-temps, Aubameyang étant hors jeu d'un orteil (53), les hommes de Mikel Arteta ont fini par trouver la faille par l'intermédiaire de Nicolas Pépé. Trouvé à droite de la surface par Saka, l'Ivoirien a, d'un enroulé dont il a le secret, lobé Ryan et inscrit son cinquième but en championnat (0-1, 68). Joie d'assez courte durée, pour les: sept minutes plus tard, sur un corner joué à deux, Dunk a poussé au fond une madjer de Maupay sauvée sur la ligne par Holding (1-1, 75). Sur tous les fronts, le Français a profité d'une déviation de Mac Alister, à peine entré, pour crucifier du gauche Martínez et offrir aux, incapables de s'imposer depuis neuf journées, leur premier succès en 2020. Avec ce succès, les hommes de Graham Potter prennent provisoirement cinq points d'avance sur la zone rouge. Arsenal reste, de son côté, coincé à la neuvième place.Vous la sentez venir, la saison prochaine sans Coupe d'Europe ?