Marseille signe un espoir espagnol et le prête dans la foulée

????? ???? ??????? est OlympienL'attaquant s'est engagé à l'Olympique de Marseille et sera prêté au @necnijmegen pour cette saisonBienvenue Pedro — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 26, 2021

Pablo Longoria ne s’arrête plus.Pedro Ruiz Delgado, ce nom vous est sûrement inconnu. Et pour cause. L’attaquant espagnol est un espoir du Real Madrid qui n’a plus foulé les pelouses depuis un an et demi. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en janvier 2020, il souhaitait changer d’air. Proche de rejoindre l’Eintracht Francfort l’an dernier pour 7 millions d’euros selon Marca , il signe pour trois ans à l’Olympique de Marseille et ira s’aguerrir une saison à Nimègue, aux Pays-Bas.Buteur au grand gabarit (1,96m),fait partie de la génération espagnole finaliste de la Coupe du monde U17 en 2017 avec Ferran Torres, Mateu Morey ou encore Éric Garcia. Performant avant sa blessure, celui que certains surnommentavait marqué neuf buts en dix matchs en Youth League. Depuis, il cherche ses repères.À l’année prochaine, grantatakan.