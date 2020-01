Marlène Schiappa veut 50% de sport féminin à la télévision

FB

Schiappa veut l'égalité.Le Conseil supérieur de l'audiovisuel présentait ce mardi l'opération Sport Féminin Toujours, qui se déroulera samedi et dimanche prochains. Une opération qui aura pour but d'inciter les médias à intégrer plus d'émissions, de retransmissions et de sujets consacrés au sport féminin sur leurs antennes. Parmi les intervenants lors de cette introduction, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a reconnu sa volonté de voir plus de sport féminin sur nos écrans : «La secrétaire d'État a également affirmé son envie de combattre certains propos injurieux sur les réseaux sociaux, qui viseraient, selon elle, les femmes qui parlent de sport : «» , a-t-elle argumenté.Alors, démago ?