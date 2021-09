Marcos Alonso relaie une pétition pour qu'Anthony Taylor cesse d'arbitrer Chelsea

Marcus Alonso likes post promoting petition for Anthony Taylor to be banned from refereeing Chelsea games https://t.co/e5PXXoN7SX — The Sun Football(@TheSunFootball) September 1, 2021

Marcos Alonso en a marre.Marre que lorsque son équipe de Chelsea est arbitrée par Anthony Taylor, Anthony « le chauve » Taylor comme le nomme la pétition qu'il a relayée, il lui arrive des bricoles. Pas plus tard que la semaine dernière, son coéquipier Reece James a été exclu par Taylor face à Liverpool - rien n'est plus justifié au vu de l'action, mais le problème n'est pas là. Alors, le latéral gauche espagnol a, indirectement, témoigné de son envie de ne plus être arbitré par cet arbitre qui, à son goût, fait trop souvent des crasses aux. Lerapporte ce mardi que l'Espagnol a partagé une pétition , à l'initiative des fans de Chelsea, pour que la rencontre face à Liverpool soit la dernière des Londoniens sous le sifflet d'Anthony Taylor.Une pétition d'une tendresse toute relative à l'égard de l'officiel.Surprise : elle affiche plus de 75 000 signatures. Tout en mesure.